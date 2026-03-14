Murat Övüç : Tesettürlü takipçilerim için yaptım
Oğuzhan Uysal
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2026 07:00

Murat Övüç (58), tesettürlü bir şekilde yaptığı bir paylaşım nedeniyle ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan yaklaşık 3 ay önce tutuklandı.

Açılan davada hakkında 3 yıla kadar hapsi istendi. Küçükçekmece 5’inci Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya Övüç, cezaevinden SEGBİS ile bağlandı. Övüç’ün avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

‘ÖZÜR DİLERİM’

Övüç kimlik tespitinde aylık gelirinin 100 bin lira olduğunu beyan etti. Kadınlar matinesi yaptığını belirten Övüç savunmasında şunları söyledi: “Matineye gelenlerin çoğu tesettürlü. Ben mizah amacıyla yaptım bunu. Tesettürlü takipçilerimi mutlu etmek için çektim. Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim. 84 gündür tutukluyum. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ederim.”

Övüç paylaşılan videonun kapatılan hesabından paylaşıldığını, o hesabın kapatılmasından dolayı yeni hesabında kadın kıyafetleri giyerek paylaşım yapmadığını, takım elbise ile paylaşımlar yaptığını belirtti. Cumhuriyet savcısı tutukluluğunun devamını istedi.

TUTUKLULUĞUNA DEVAM KARARI

Mahkeme Murat Övüç’ün daha önce kapatılan hesabı hakkında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na yazı yazılarak sosyal medya hesabı ile ilgili bilgi talep edilmesine hükmetti. Mahkeme suçun vasıf ve mahiyetini göz önüne alarak Murat Övüç’ün tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

