Gündem Haberleri

Murat Övüç için istenen ceza belli oldu

Güncelleme Tarihi:

Murat Övüç için istenen ceza belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2026 17:05

Sanal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklanan Murat Övüç(58) hakkında iddianame hazırlandı. Övüç için, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün sanal medya platformlarında yapılan paylaşımlara yönelik incelemede, bir hesaptan paylaşılan video üzerine soruşturma başlatıldı. Paylaşımda 'Başörtüsü takan Murat Övünç, parmağındaki pırlanta yüzüğü adeta kameranın içine soktu' ifadeleriyle yayımlandığı tespit edildi. Olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Övüç, 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklandı.

MİZAH AMAÇLI BÖYLE BİR İÇERİK ÜRETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Övüç savunmasında videoyu yaklaşık iki yıl önce İstanbul Havalimanı’nda uçak içinde yolculuk öncesinde kendisinin çektiğini, takipçilerinin bir kısmının tesettürlü olması nedeniyle mizah amaçlı böyle bir içerik ürettiğini ifade etti. Instagram hesabında benzer videoların bulunduğunu söyleyen şüpheli, başörtülü kadınları ya da toplumun herhangi bir kesimini aşağılamak gibi bir kastının olmadığını, videoyu yalnızca kendi hesabından paylaştığını ve başka platformlarda yapılan paylaşımlardan haberdar olmadığını belirtti.

1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

İddianamede, İslam dininde başörtüsünün bir sembol değil, dini bir vecibe olduğu vurgulanarak; tesettürün Allah’ın emrine uymak, mahremiyeti ve iffet ilkesini korumak amacı taşıdığı ifade edildi. İddianamede Murat Övüç hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede 5. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. (DHA)

 

