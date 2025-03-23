Murat Ongun'un savcılık ifadesi ortaya çıktı

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İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

MUSTAFA NİHAT SÜTLAŞ İSMİ SORULDU

CNN Türk muhabiri Merve Tokaz'ın aktardığına göre; Murat Ongun'a Mustafa Nihat Sütlaş ismi soruldu. Ongun şöyle dedi:



"Benim memleketlim. Giresun'dan arkadaşımdır. 2019'da yanıma geldi. Bu alanda çalışmak istediğini söyledi. Benden İETT ve İspark'tan randevu almamı istedi. Sonrasında Burhan Akma ile Reklam İstanbul adında bir firma kurduklarını öğrendim. Bu firma kapsamında İBB ile çalışmak istediklerini söylediler. Bu konuda dahilim ya da kendilerine ayrıcalık tanıdığım hususu gerçeği yansıtmamaktadır."

ORANTISIZ ZENGİNLEŞTİĞİNE DAİR İDDİALAR

Ongun, medya operasyonlarına ilişkin soruyu da "Hakkımda medya operasyonlarını yöneten kişi olduğum beyana karşı bundan işimi iyi yaptığım kast ediliyorsa buna karşı diyeceğim bir şey yoktur. Sosyal medya aracılığıyla kimseye itibar suikasti ya da karalama yapamam." diye yanıt verdi.

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Orantısız zenginleştiğine dair iddialara da cevap veren Ongun "Hüseyin Köksal'ın sahibi olduğu firmanın Ekrem Bey'le ilgisi yoktur. Orantısız zenginleştiğime dair İçişleri Bakanlığınca araştırma yapıldı. Herhangi olumsuz bir şeyle karşılaşılmadı. Belediyeden huzur hakkı aldığım konusunda ben beraat kararı aldım." diye konuştu.

BAZI GAZETECİLERİ FİNANSE ETTİĞİNE DAİR İDDİALARA CEVAP VERDİ

Ongun, belli gazetecileri finanse ettiğine dair iddialara ise şu şekilde cevap verdi:

"Gazetecilere maddi destekte bulunduğuma dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Ben gazeteci kökenliyim böle bir şeyi kendime yakıştırmam. Soner Yalçın'ını maddi durumu çok iyidir. Kendisiyle 1996'dan bu yana dostluğumuz devam etmektedir. Göksu eski sekterimdir. Paraların dağıtımına yardımcı olduğuma dair iddialar iftiradır. İBB olarak medya kuruluşlarına resmi yoldan reklam vererek destek olabiliriz. Kayıt dışı para aktarımımız mümkün değildir."

GİZLİ TANIK DOĞAN'IN İDDİALARI SORULDU

Gizli tanık Doğan'ın iddialarına yönelik iddialarına ilişkin emniyette verdiği ifadeyi tekrarlayan Ongun "İBB'nin reklam işini yapan firmaların işlerini yerine getirirken yaptığı usulsüzlükler varsa bunları denetlemek ya da yaptırım uygulamak görev alanım içine girmez" dedi.

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MEDYA A.Ş ÜZERİNDEN USULSÜZ İHALELER YAPILDIĞINA DAİR İDDİA

Medya A.Ş üzerinden usulsüz ihaleler yapıldığına dair iddiayı yanıtlayan Ongun " Mustafa Nihat Sütlaş'n ve diğer firmaların ne kadar ihale aldığını bilmem mümkün değildir. Bunlar kayıtlardan öğrenilebilir. Şütlaş ile bir alakam yoktur." ifadelerini kullandı.

HTS KAYITLARI DA SORULDU

Ongun'a HTS kayıtları da soruldu. Ongun, HTS sorusuna şu cevabı verdi:

"Emniyetteki ifademi tekrarlıyorum. Bu kapsamda söz konusu kişilerin bir kısmı iş arkadaşlarımdır. Eskinden beri kendileriyle görüşürüm. Ortak baz çıkması hayatın olağan akışına uygundur."

Ongun, Necati Özkan'a ait AK Merkez'deki ofiste usulsüz ihaleleri yönettiği iddiası ve İlbaklar ile yapılan görüşme sorusuna da "Görüşmeyi hatırlamıyorum. İlbaklarla ile Necati Özkan'ı tanışıklardır. Bu kapsamda görüşme yapmaları normaldir. Benim de Murat İlbak'la görüşmem vardır. Ofiste konuşamamıştık, daha sonra bir yemekte konuştuk. Fatih Keleş'in konusunu hatırlamıyorum. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Serbest bırakılmayı talep ediyorum." diye cevap verdi.