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Murat Ongun'un gözaltına alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı

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#İBB#Murat Ongun#Gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2025 18:12

İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un gözaltına alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, bir polis memurunun kapıyı açan Ongun'a gözaltı ve arama kararını gösterdiği anlar yer alıyor.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddialarına ilişkin yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 87 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

İmamoğlu'nun danışmanı ve İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un gözaltına alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kapıyı açan Ongun'a bir polis memurunun gözaltı ve arama kararını gösterdiği anlar yer alıyor.

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#İBB#Murat Ongun#Gözaltı

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