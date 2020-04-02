MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMurat Ongun Twitter'dan açıkladı! İBB'de koronavirüsten bir kişi hayatını kaybetti
GeriGündem Murat Ongun Twitter'dan açıkladı! İBB'de koronavirüsten bir kişi hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 02.04.2020 - 22:52,Son Güncelleme:/

Murat Ongun Twitter'dan açıkladı! İBB'de koronavirüsten bir kişi hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Murat Ongun Twitter'dan açıkladı! İBB'de koronavirüsten bir kişi hayatını kaybetti
Abone Olgoogle-news

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İGDAŞ çalışanı Bengül Demirel'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vefat ettiğini bildirdi.

Ongun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İBB ailesi olarak küresel salgında ilk kaybı verdiklerini belirterek, "İGDAŞ çalışanımız Bengül Demirel bugün yaşama veda etti. Mesai arkadaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve İBB ailemize başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verdi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle