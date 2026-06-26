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Murat Kurum’dan Kral Charles’la COP31 buluşMası

Güncelleme Tarihi:

#Murat Kurum#COP31#Kral Charles
Murat Kurum’dan Kral Charles’la COP31 buluşMası
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2026 07:00

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Londra'da İngiltere Kralı 3. Charles'ın ev sahipliğinde düzenlenen Temiz Hava Koalisyonu Üst Düzey Resepsiyonu'na katıldı.

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Londra İklim Eylem Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerin üçüncü gününde St. James Sarayı'nda İngiltere Kralı 3. Charles'ın ev sahipliğinde, Temiz Hava Koalisyonu Üst Düzey Resepsiyonu düzenlendi. Bakan Kurum resepsiyonda Türkiye'yi ve COP31 Başkanlığı'nı temsil etti. Resepsiyonda COP31 Başkanı Kurum'un yanı sıra İngiltere Enerji Güvenliği ve Net Sıfır Bakanı Ed Miliband, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Barbados Başbakanı Mia Mottley birer konuşma yaptı. Bakan Kurum konuşmasında Türkiye'nin COP31 hedeflerini ve eylem gündeminin önemli başlıklarına dikkat çekti, katılımcıları Antalya'da düzenlenecek COP31 Zirvesi'ne davet etti.

Murat Kurum’dan Kral Charles’la COP31 buluşMası

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BAŞKANLIĞIMIZIN YOL HARİTASI

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Bakan Kurum resepsiyonda Kral 3. Charles ile de bir araya geldi. Bakan Kurum, resepsiyona ilişkin sosyal medya hesabından "İngiltere Kralı III. Charles'ın ev sahipliğinde düzenlenen Temiz Hava Koalisyonu Üst Düzey Resepsiyonu'na katılarak; iklim kriziyle mücadelede COP31 Başkanlığımızın yol haritasını paylaştık" açıklamasını yaptı.

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#Murat Kurum#COP31#Kral Charles

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