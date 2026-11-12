Murat Kurum’dan Kanuni örneği

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Bu hikâyeyle geleceğin ihtiyaçlarını bugünden gözetmenin önemine dikkati çeken Kurum, 2053 net sıfır emisyonunu hedefleyen anlayışın, şehirleri, enerjiyi, sanayiyi, teknolojiyi ve çevreyi gelecek nesilleri hesaba katarak şekillendirme iradesini taşıdığını söyledi.

Dünyanın birçok yerinde yaşanan afetlere de değinen Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: “Zamanın kıymetini bilmeli ve bir an önce uygulama kapasitemizi yükseltmeliyiz. İklim eylemi ile milli çıkarlarımız arasında güçlü bir kesişim var. Enerji verimliliği enerji güvenliğini, su yatırımları gıda güvenliğini güçlendirir. Temiz teknolojiler sanayi ve istihdam alanları açar, dirençli şehirler ekonomiyi güçlendirir. Doğru tasarlanan iklim eylemi, refahın, güvenliğin ve rekabet gücünün yatırımıdır. Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma hakkını gözeten, kırılgan ülkelerin finansman ve teknolojiye erişimini kolaylaştıran, herkesin dönüşümden yararlandığı bir düzen kurabiliriz. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde doğu ile batı, kuzey ile güney arasındaki tarihi ve coğrafi tecrübesiyle bu uzlaşıya katkı sunmaya hazırdır.”