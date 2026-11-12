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Murat Kurum’dan Kanuni örneği

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#Murat Kurum#COP31 Liderler Zirvesi#Çevre Politikaları
Murat Kurum’dan Kanuni örneği
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2026 07:00

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 Liderler Zirvesi Yüksek Düzeyli Bölüm Açılışı’nda yaptığı konuşmada, 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman’ın Mimar Sinan’ı görevlendirerek İstanbul’un su ihtiyacına yüzyıllarca hizmet edecek bir çözüm ürettiğini anlattı.

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Bu hikâyeyle geleceğin ihtiyaçlarını bugünden gözetmenin önemine dikkati çeken Kurum, 2053 net sıfır emisyonunu hedefleyen anlayışın, şehirleri, enerjiyi, sanayiyi, teknolojiyi ve çevreyi gelecek nesilleri hesaba katarak şekillendirme iradesini taşıdığını söyledi.

Murat Kurum’dan Kanuni örneği

Dünyanın birçok yerinde yaşanan afetlere de değinen Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: “Zamanın kıymetini bilmeli ve bir an önce uygulama kapasitemizi yükseltmeliyiz. İklim eylemi ile milli çıkarlarımız arasında güçlü bir kesişim var. Enerji verimliliği enerji güvenliğini, su yatırımları gıda güvenliğini güçlendirir. Temiz teknolojiler sanayi ve istihdam alanları açar, dirençli şehirler ekonomiyi güçlendirir. Doğru tasarlanan iklim eylemi, refahın, güvenliğin ve rekabet gücünün yatırımıdır. Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma hakkını gözeten, kırılgan ülkelerin finansman ve teknolojiye erişimini kolaylaştıran, herkesin dönüşümden yararlandığı bir düzen kurabiliriz. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde doğu ile batı, kuzey ile güney arasındaki tarihi ve coğrafi tecrübesiyle bu uzlaşıya katkı sunmaya hazırdır.”  

 

 

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#Murat Kurum#COP31 Liderler Zirvesi#Çevre Politikaları

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