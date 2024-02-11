Murat Kurum’dan İBB’ye: Bizi görünce akıllarına proje geliyor

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile AK Parti Kadıköy Belediye Başkan adayı Veli Arslan’la birlikte Kadıköy’de STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle buluştu.

‘5 YILDA NE YAPTIM’ DEYİN

İstanbul’un acil çözülmesi gereken 2 temel sorunu olduğunu anlatan Kurum, “Birisi zamanımızı çalan trafik meselesi, diğeri güvenliğimizi tehdit eden deprem tehlikesi. Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu programımızda tüm hayallerimizi anlattık. Gittiğimiz her yerde bu projeleri o kadar benimsemişler ki bir an önce 1 Nisan gelsin İstanbul yeniden eserlerine kavuşsun coşkusu var’’ dedi. Durdurulan ve bakımsız kalmış projeleri yapacaklarını söyleyen Kurum, İBB yönetimine eleştirilerde bulunarak “Bizi görünce herkesin aklına proje geliyor, konut geliyor, meydan geliyor bundan gurur duyuyoruz. Mevcut yönetim hâlâ İstanbul’un gerçek gündeminden kaçarak vakit harcamaya devam ediyor. Bırakın sahte gündemleri, sözde halkçılığı, ‘5 yılda ne yaptım?’ diye sorgulayın’’ diye konuştu.

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BUNLAR SÖZDE ÇEVRECİ

CHP’ye soruları olduğunu belirten Murat Kurum,”Söz verdiğiniz hayvan bakımevleri nerede? Bunlar sözde çevreci. Kalamış Parkı’nda düzenleme yapacağız diyerek oradaki ağaçlarımızı da kestiğinizi Kadıköylüler gördü. Biz bu yeşil alan katliamına sessiz kalmayacağız’’ dedi.

KENDİM ÇİZECEĞİM

Kentsel dönüşüm bekleyen bölgelerde hızla çalışmaya başlayacaklarının altını çizen Kurum, “Hasanpaşa’daki imar düzenlemesini kâğıdı, kalemi, cetveli elime alıp bizzat yapacağım” ifadelerini kullandı.