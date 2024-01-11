Murat Kurum’dan gazetecilere: Başımızın tacısınız

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Muhtarlarla mesai arkadaşı olacaklarını belirten Kurum, “İstanbul’u sizlerle birlikte yöneteceğiz” diye konuştu. Kurum, yakında İstanbul’la ilgili projelerini açıklayacaklarının belirterek, “İstanbul’da kapsamlı belediyecilik vaad ediyoruz. Güçlü vizyon, afetlere dirençli risksiz İstanbul vaad ediyoruz. Kalıcı destekler veren, turizmle 7/24 yaşayan İstanbul vaad ediyoruz. İstanbul’un gücü kaynakları her ilçesine yeter. Yeter ki siz dertli olun. Biz dertliyiz, İstanbul’un sorunlarını çözmek için bu mücadeleyi vereceğiz” dedi. Gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayan Kurum, “Yaptığınız iş çok kutsal. Yağmurda, çamurda, karda ellerinizde kilolarca ağırlıktaki kameralarla, fotoğraf makineleriyle, belki bazen itiliyorsunuz ama sizler bizim başımızın tacısınız. Halkın sesi, gözüsünüz. En doğru bilgileri aktaracak kişilersiniz” diye konuştu.

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AK PARTİ’DEN İSTANBUL ROTASI: BİZDE BAŞKA AŞK YOK

AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un sahaya inmesiyle yürütülecek seçim kampanyasının detayları da belli oldu. Edinilen bilgilere göre, İstanbul kampanyasının ana sloganı, “Bizde başka bir aşk yok sadece İstanbul” söylemi oldu. AK Parti, aynı sloganla ilgili hazırladığı şarkıyı kısa bir süre içerisinde meydanlarda kullanmaya da başlayacak.



Seçmen için umut veren kampanya formülü üzerinde duran AK Parti, CHP’nin adayı mevcut belediye başkanı Ekrem İmamoğlu karşısında “polemikçi değil icraatçı” bir aday profilini öne çıkarmayı hedefliyor. Kurum, siyasi tartışmalara çok girmeyerek projeleri ile gündem olacak.

AK Parti kurmayları, heyecanlı, genç, enerjik bir aday profili olan Kurum’un İstanbul teşkilatı tarafından da sahiplenildiği ve sürecin tam uyumla tamamlanacağını ifade ediyor. Ayrıca, Kurum’un hem sokakta vatandaşla birebir temas halinde olacağı hem de mart ayı içerisinde yapacağı mitinglerle siyasetçi yönünü ortaya koyacağı ifade ediliyor.