Murat Kurum Üsküdar’da konuştu: Kadın girişimcilere 100 bin lira hibe

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, dün Üsküdar Cemile Sultan Korusu’nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolasıyla düzenlenen ‘Kadınlar ile Buluşma’ programına katıldı. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Kurum, AK Parti’nin Türkiye’nin en büyük kadın hareketi olduğunu belirterek “Bu kadın hareketi aynı zamanda merhamet, adalet hareketidir. Çünkü bu hareket, en başta kadınlara yönelik ayrımcılığa karşı bir duruştur” dedi. Kadınlara yönelik vaatlerini anlatan Kurum, “Kadın girişimcilerimize 100 bin lira hibe vererek kadınları destekleyeceğiz. 964 mahallemize, 7/24 çalışacak yeni kreşler armağan edeceğiz. Çocuğu 6 yaşına kadar olan anne ve babalara, yavrularıyla ücretsiz seyahat hakkı tanıyacağız” diye konuştu.

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İMAMOĞLU’NA ‘EV HANIMI’ ELEŞTİRİSİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ev kadınlarına yönelik söylemi nedeniyle eleştiren Kurum, şunları söyledi: “Ev hanımlarımızı bile siyasi tercihinden ötürü ayrıştıran zihniyetle karşı karşıyayız. Biz her zaman İstanbul’un kadınlarının yanında olacağız.”