Murat Kurum: Uğraştıran değil ulaştıran İstanbul

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, dün Şişli’de bir otelde gerçekleştirilen ‘Çilesiz İstanbul’ projesinin tanıtım toplan-tısına katıldı. Kurum konuşmasında özetle şunları söyledi:

10 DAKİKADA RAYLI SİSTEM

“Toplu ulaşımda karayolu ağırlığı yüzde 72’lerde, biz 2029’da payı yüzde 60’a düşüreceğiz. Raylı sistemlerin payını yüzde 37’ye çıkaracağız. De-nizyolu payını ise yüzde 3’e çıkaracağız. İstanbulumuzu 5 yıl içinde 650 km raylı sisteme kavuşturacağız ve İstanbullu her bir kardeşim evinden çıktığında, en fazla 10 dakikada raylı sisteme ulaşacak ve toplu ulaşım ağlarıyla rahat, huzurlu ulaşımı gerçekleştirmiş olacak.

TOPLU TAŞIMA İLKÖĞRETİME ÜCRETSİZ

Metrobüs hattımızı Silivri’ye kadar uzatıyoruz. Deniz ulaşımında aktarmalı yolculukların tamamını ücretsiz hale getiriyoruz. Bisiklet cazip ula-şım aracı haline getirilecek. Taksi ihtiyacını gidereceğiz. Aile Kart ile 0-6 yaş arası çocuk ve ebeveynlere ücretsiz ulaşım sağlanacak. İlköğretim öğren-cilerine toplu ulaşım ücretsiz olacak. Esenler ve Harem otogarını şehrin kuzeyine taşıyacağız. 5 yılda 250 bin araçlık otopark inşa edilecek. İSPARK ücretlerinde yüzde 25 indirim yapılacak. İBB yönetimi her alanda olduğu gibi ulaşımda da başarısız oldu. 35 ulaşım vaadinden 4’ünü yapabildi. Milletimiz için ‘Uğraştıran değil, ulaştıran İstanbul’ diyoruz.”

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KARTAL’DA CEMEVİNİ ZİYARET ETTİ

DÜN Kartal mitinginde de vatandaşlara seslenen Murat Kurum, “Sizleri CHP’nin insafına, belediyecilik anlayışına teslim etmeyeceğiz. Söz veriyoruz, 1 Nisan’dan itibaren Kartalımız için dev yatırımlarımızı hızlıca başlatacağız’’ diye konuştu.

Kurum mitingin ardından Kartal Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde bulunan Bozatlı Hızır Cemevi’ni ziyaret etti. Ziyareti sırasında konuşan Kurum, “Biz bu yola sevgi yolu diyoruz. İstanbul’un her ilçesinde her mahallesinde bu manada Alevi kardeşlerimizin cemevi ihtiyacına ilişkin adımları canlarımızla beraber bir masada oturup karar vereceğiz” dedi.