Murat Kurum sosyal medya hesabından paylaştı: AK Parti’nin 23 yıllık başarısı bu 94 ruhunda saklı

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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda gerçekleşen görüşmeye Aziz Babuşçu, Bayram Şenocak, Mehmet Müezzinoğlu ve Alaaddin Büyükkaya katıldı.

Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “AK Parti’nin 23 yıllık başarısı bu 94 ruhunda saklı. Bizi bu ruh, 31 Mart zaferine taşıyacak. Bugün İstanbul'un dünü, bugünü ve yarınları olan partimizin önceki dönem İstanbul İl Başkanlarıyla bir araya geldik, istişarelerde bulunduk. Şimdi İstanbul #Sadeceİstanbul için biriz, birlikteyiz!” ifadelerini kullandı.