Murat Kurum paylaştı: İlk günden işe koyulduk

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AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Başkan Adayı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile birlikte yaptığı paylaşımda "İstanbul’u da, İstanbulluların bizden ne beklediğini de biliyoruz! Bu şehrin mevcut karmaşasını en hızlı şekilde gidereceğiz. İlk günden işe koyulduk. Ulaştırma Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya geldik, çilesiz İstanbul için projelerimizi konuştuk. İstanbul’un yollarında ulaşım çilesi bitene kadar durmayacağız!" ifadelerine yer verdi.