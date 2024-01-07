×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Murat Kurum paylaştı: İlk günden işe koyulduk

Güncelleme Tarihi:

#Murat Kurum#İstanbul#Abdulkadir Uraloğlu
Murat Kurum paylaştı: İlk günden işe koyulduk
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2024 22:23

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Başkan Adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Kurum, açıklamasında "İlk günden işe koyulduk. Ulaştırma Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya geldik, çilesiz İstanbul için projelerimizi konuştuk." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Başkan Adayı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile birlikte yaptığı paylaşımda "İstanbul’u da, İstanbulluların bizden ne beklediğini de biliyoruz! Bu şehrin mevcut karmaşasını en hızlı şekilde gidereceğiz. İlk günden işe koyulduk. Ulaştırma Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya geldik, çilesiz İstanbul için projelerimizi konuştuk. İstanbul’un yollarında ulaşım çilesi bitene kadar durmayacağız!" ifadelerine yer verdi. 

Gözden KaçmasınKurumdan ilk paylaşım: Hazırız, kararlıyızKurum'dan ilk paylaşım: Hazırız, kararlıyızHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Murat Kurum#İstanbul#Abdulkadir Uraloğlu

BAKMADAN GEÇME!