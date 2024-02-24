Murat Kurum: Onlar, o metro çukuruna hafriyat dökse de biz Sancaktepe’ye metroyu getireceğiz

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Sancaktepe’de vatandaşlara seslendi.

"METRO ÇUKURLARINA HAFRİYAT DÖKENLERE GEREKEN CEVABI SANCAKTEPE VERECEK"

Mevcut İBB yönetiminin Sancaktepe’de hafriyat dökerek kapattığı metro hattına değinen Kurum, "31 Mart akşamı Sancaktepe için yapılan metro çukurlarına hafriyat dökenlere gereken cevabı Sancaktepe verecek. Biz her zaman milletimizle beraber olduk. Milletimizin güzel yarınları için çalıştık. Onlar, o metro çukuruna hafriyat dökse de biz Sancaktepe’ye metroyu getireceğiz" şeklinde konuştu.

"KARNELERİ SIFIR, HEYBELERİ BOŞ"

5 yıllık süreçte İmamoğlu yönetiminin heybelerinin boş olduğunu dile getiren Kurum, "Karneleri sıfır. Heybeleri boş. Heybelerinde İstanbul’u anlatacak hiçbir şeyleri yok. Heybelerinde sadece ve sadece ‘Kandil Uzlaşısı’ var. 'Kandil Uzlaşısı' etrafında o kirli pazarlıklar var. Çok net ve açık söylüyorum, ‘Kandil Uzlaşısı’nın adayı İmamoğlu’dur’’ sözleriyle konuşmasına devam etti.

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Eser siyaseti yapmaya devam edeceklerinin altını çizen Kurum, "İstanbul’un güzel insanları 31 Mart akşamı Sultan Fatih’in şehrinde en güzel cevabı yine sandıkta verecek, yine eser siyaseti diyecek. Milletimizin elini bir tuttuk, o eli hiç bırakmadık. Söz verdik, sözlerimizin hepsini tuttuk. Şimdi de İstanbullulara söz veriyoruz. 31 Mart akşamı İstanbul’un kardeşi olacağız, evladı olacağız. Hep birlikte İstanbul’umuzun yarınları için, İstanbul’umuzun gençleri, kadınları için çalışacağız” dedi.

31 Mart akşamı İstanbul’un özgürlüğüne kavuşacağına vurgu yapan Kurum, "31 Mart akşamı İstanbul’un 39 ilçesinde ‘Kandil İttifakı’na gereken cevabı sandıkta verecek miyiz? 31 Mart’ta İstanbul’un muradı diyecek miyiz?’’ sözleriyle konuşmasını tamamladı.