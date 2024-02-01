Murat Kurum kadın girişimcilerle... 100 bin lira destek sözü

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Kurum, kadın girişimciler için projelerini anlatırken “İlk işini kuran girişimci kadınlarımız gibi 100 bin girişimci kadınımıza ‘Size İBB’den 100 bin lira, işini geliştir’ diyeceğiz. İhtiyaç sahibi emeklilerimize, İstanbul kartlarına her ay 2 bin 500 lira destek ödemesi yapacağız” dedi. Kurum, anneler, babalar ve okul çağındaki çocuklar için de destekleyici projelerinin olduğunu söyledi: “Tüm okullarımıza beslenme desteği vereceğiz. İlkokul öğrencimize ulaşımı tamamen ücretsiz yapacağız. Annelere verilen ücretsiz ulaşım hakkını değiştiriyoruz, hem yaşı 0-6 yaşa çıkarıyoruz hem de babalarımızın da çocuklarımızla seyahat etme hakkını tanıyoruz.”

MHP MERKEZİNİN AÇILIŞINDA

Kurum, Beşiktaş’ta MHP Seçim Koordinasyon Merkezi açılış programına da katıldı. Kurum, ‘’Bu ittifak devletin ve milletin istikbali için 15 Temmuz’da can verilerek halkımız tarafından meydanlarda kurulmuştur. Bu tarihi birlikteliği 31 Mart akşamı zirveye taşıyacağız’’ dedi. Açılışa TBMM Meclis Başkanvekili Celal Adan ile AK Parti ve MHP İstanbul İl yöneticileri de katıldı.