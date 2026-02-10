Murat Kurum ‘Asrın İnşası’nı anlattı: Şantiye şefliğiyle şeref duyuyorum

Haberin Devamı

Bakan Kurum, panelde 6 Şubat’ta 11 ili etkileyen depremin ardından başlatılan ‘Asrın İnşa Seferberliği’ sürecini anlattı.

BÖYLE SİYASET OLUR MU

Bakan Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası 3 bin 481 şantiyede 200 bin mimar, mühendis ve işçinin 7/24 vardiya esasıyla çalıştığını, bu sayede Türkiye’nin saatte 23, günde 550 konut üretme potansiyeline ulaştığını dile getirdi. Bakan Kurum, “Belki de bizi en çok yoran dezenformasyonlar oldu. ‘Hükümet bu enkazın altında kalır’ diye ellerini ovuşturanlar yalanlarla korku pompaladılar. Yanlış bilgiler yayarak çalışmalarımızı sabote ettiler. Acıyı kaosa dönüştürüp toplumsal fay hatlarını harekete geçirmeye çalıştılar. Geldiğimiz noktada tüm bu yalanlara, iftiralara yanıtımızı dimdik ayakta duran 455 bin konutumuzla verdik. 11 ilimizde imzasını attığımız meydanlarımız, çarşılarımız, tarihi eserlerimizle bu yalanlara cevabımızı verdik. Huzurla yuvalarına giren 2 milyon vatandaşımızın gülen yüzüyle cevabımızı verdik” dedi.

Haberin Devamı

Bakan Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in hükümetin deprem bölgesindeki çalışmalarını övgüyle bahseden CHP’li belediye başkanları ve milletvekillerini azarladığını da belirterek şunları söyledi: “Bizim yanımıza gelen belediye başkanlarını tehdit ediyorlar. ‘Niye gidiyorsunuz? Niye bu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorsunuz’ diyorlar. Böyle bir siyaset olur mu? Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hatay’daki Ulu Camii’yi hâlâ tamamlamadı. Emin olun, eğer deprem bölgesi Cumhuriyet Halk Partisi’nin insafına kalsaydı bugün 11 ilimizin hepsi Ulu Camii gibi temel aşamasında olurdu. Bize ‘Şantiye şefi’ dediler. ‘Sen 11 ilin şantiye şefi misin?’ dediler. ‘Evet şantiye şefiyiz’ dedik. ‘Şeref duyuyoruz’ dedik.”

POYRAZ VE PATİ’YLE FOTOĞRAF

Bakan Kurum ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kahramanmaraş depremleri sırasında enkaz altında kalan 33 kişinin yerini tespit eden Jandarma Komutanlığı’nın arama kurtarma köpekleri Poyraz ve Pati ile fotoğraf çektirdi.