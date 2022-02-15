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Murat Kartal cinayeti soruşturmasında yeni gelişme! Tutuklu polis memurlarının ifadeleri ortaya çıktı

#Büyükçekmece#Murat Kartal#Cinayet
Murat Kartal cinayeti soruşturmasında yeni gelişme Tutuklu polis memurlarının ifadeleri ortaya çıktı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükçekmece Pınarbaşı Mahallesi'nde kazı çalışmasıyla cesedi bulunan Murat Kartal'la ilgili soruşturma dosyasını, yetkisizlik kararıyla Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Soruşturma dosyasında, tutuklu iki polis memurunun ifadelerinde çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. Şüpheli polis memurları, Murat Kartal'ı araçlarıyla önce takip ettiklerini, otomobilini durdurduğu sırada yanına giderek eski bir sabıkası ile ilgili emniyete götüreceklerini söyleyip kandırdıklarını ve kendi araçlarına bindirdiklerini anlattılar. Şüpheli polis memuru Fatih E.'nin, ifadesinde "Polislik mesleğinin içine ettiğimin de farkındayım" dediği öğrenildi.

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Tutuklanan polis memuru Fatih E. ifadesinde, şüphelilerden Yavuz Y.'nin dükkan devrinden dolayı problem yaşadığı Murat Kartal'ı ikna etmek için kendilerinden aracılık etmelerini istediği, karşılığında maddi karşılık vereceğini ima ettiğini anlattı. Murat Kartal'ı bularak kendisine götürdüklerinde para ya da araba vereceğini düşündüğünü söyleyen Fatih E., şüpheli Yavuz Y.'yi kendisine diğer polis memuru Erdem Ö.'nün tanıştırdığını, Sultanahmet Meydanı'ndaki Sultanahmet Köftecisi'nin sahibi olarak anlattığını ifade etti. Murat Kartal'ın kimlik numarasıyla emniyet sisteminden bilgi topladığını, Darıca'daki silah yakalattığını tespit ettiğini, adres, fotoğraf ve bu evrakların çıktısını aldığını söyleyen Fatih E., 20 Ocak'ta Erdem Ö.'nün kiraladığı beyaz renkli bir araçla Anadolu yakasına gittiklerini, Maltepe civarında bir aracın peşine takıldıklarını, otomobildeki kişinin Murat Kartal olduğunu anlattı. 

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SON TELEFON GÖRÜŞMESİNİ NİŞANLISIYLA YAPTI

Aracı bir süre takip ettikten sonra, Murat Kartal'ın durduğu ve bir işyerine girdiğini anlatan Fatih E., kendisinin de arkasından gittiğini ama Kartal'ın gözden kaybolduğunu söyledi. Daha sonra Murat Kartal'ın otomobilin yanında beklediklerini, kendisi gelince de polis kimliklerini göstererek, Darıca'da yakalattığı silahla ilgili savcılıkta araması olduğunu, emniyete gelmesi gerektiğini söyleyerek kandırdıklarını anlattı. Murat Kartal'ın araçlarına bindiği sırada cep telefonunun kendisinde olduğunu, hatta bir telefon görüşmesi yaptığını ve konuştuğu kişinin nişanlısı olduğunu söylediğini ifade ettiler.

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Murat Kartal'ı araçlarına bindirdikten sonra Anadolu yakasında bir süre dolaştıklarını, Erdem Ö.'nün telefon görüşmeleri yaptığını, bir ara aracı durdurup arkalarındaki lüks otomobildeki bir kişiyle de 10 dakika konuştuğunu söyledi. Erdem Ö.'nün Murat Kartal'ı Çağlayan Adliyesi'ne götüreceklerini söylemesi üzerine, oraya gittiklerini, ön giriş kapısının 40 metre ilerisinde durduklarını, arkalarındaki iki lüks araçtan inen Yavuz Y.'nin de aralarında olduğu 3-4 kişiyle görüştüklerini anlattı. Fatih E., araçtan inen kişilerle Murat Kartal arasında küfürleşme ve itiş kakış başladığını, onları ayırmaya çalıştığını ama başarılı olamayınca kendilerinin de oradan ayrıldığını söyledi. 

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"TESLİM ETTİKTEN İKİ GÜN SONRA ÖLDÜĞÜNÜ ÖĞRENDİM"

Diğer polis memuru Erdem Ö. ise ifadesinde, Murat Kartal'ı teslim ettikten sonra Hakan A. isimli şahısla Bakırköy Sahilinde buluştuklarını, 'Bu iş çözülsün size para ya da BMW'lerden birisini veririz' dediğini anlattı. Daha sonra Fatih E.'nin eniştesine ait araçla Murat Kartal'ı teslim ettikleri yere giderek, güvenlik kamerası olup olmadığına baktıklarını, olmadığını görünce geri döndüklerini söyleyen Erdem Ö., iki gün sonra Murat Kartal'ın öldüğünü öğrendiğini ifade etti. 

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"POLİSLİK MESLEĞİNİN İÇİNE ETTİM"

Şüpheli polis memuru Fatih E.'nin, ifadesinde yaptıklarının büyük hata olduğunu belirterek "Polislik mesleğinin içine ettiğimin de farkındayım" dediği öğrenildi.

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