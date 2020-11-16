Murat Karayılan'ın telsizini dinledi, olanlar oldu! Kandil'de büyük kaos: Alçak adam!

TSK'nın başarılı operasyonları sonucu büyük kayıplar veren PKK'ınn çöküş ve dağılma sürecine girmesi, elebaşları ile teröristleri de birbirine düşürdü.

PKK'LILAR BİRBİRİNE DÜŞTÜ

Terör örgütünde yaşanan kavga, kaçış ve infaz kararları teslim olan teröristlerin ifadelerine yansıdı. Bir milyon lira ödüllü turuncu kategoride aranan, PKK'nın sözde Van Başkale Sorumlusu "Şevger Başkale" kod adlı terörist Vedat Demir (25)'in grubunda bulunan teröristlerden 21'i, TSK operasyonlarıyla etkisiz hale getirildi.

KARAYILAN'A HAKARETLER YAĞDIRDI

Sabah Gazetesi'nden Sırrıberk Arslan'ın haberine göre; Bu durumdan Vedat Demir'i sorumlu tutan, örgüt elebaşlarından Murat Karayılan, verdiği talimatları yerine getirmediği suçlamasıyla Demir hakkında ölüm emri verdi. Durumu öğrenince örgütten kaçan Demir, ardından Kandil'deki örgüt ana karargâhındaki "Roj" kod adlı telsiziyle bağlantıya geçerek, Karayılan'a hakaretler yağdırdı.

'HEPİNİZİN CANI CEHENNEME' DEDİ KAÇTI

Üç hafta önce Kandil'den kaçarak sınır hattında teslim olan "Muzur Madur" kod adlı Ö.K. (24), istihbarat birimlerinin hazırladığı rapordaki ifadesinde şunları anlattı:

"O gece istasyonda nöbetçiydim. Telsiz kodundan ve sesinden tanıdığım Vedat Demir anons edip, 'Cemal Başkan'a (Murat Karayılan) notum var. Sonunda sende ölüm korkusu yaşamaya başladın alçak adam. Ölenler şimdi mi umurunda oldu. Sen ve diğerlerinin derdi, ölenler çoğaldıkça sıranın size geldiğini anladınız. Size inandığım için ben de sizin kadar alçağım. Hepinizin canı cehenneme' diyerek, telsizi kapattı. Sonra da firar ettiğini öğrendik."