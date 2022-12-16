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Murat Hazinedar’a tutuklama talebi

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#Murat Hazinedar#Gözaltı#Tosya
Murat Hazinedar’a tutuklama talebi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2022 07:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın rüşvet suçlamasıyla gözaltı kararı verdiği Murat Hazinedar Kastamonu Tosya’da gözaltına alınmıştı.

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Hazinedar’ın yakın ekibi ise İstanbul’da yakalandı. Hazinedar’ın arasında bulunduğu 16 kişi Emniyet’teki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Bir kişi ise serbest bırakıldı. Sabah saatlerinde adliyeye götürülen şüphelilerin ifadesi 9 savcı tarafından alındı. Yaklaşık 10 saat süren savcılık sorgusunun ardından Murat Hazinedar ve Hüseyin Avni Sipahi “İcbar suretiyle irtikab”, “Rüşvet almak” suçlarından, Mürvet Günday, Bediz Güvenkaya, Mehmet Uğur Şahin, Çetin Kırışgil ile Ekrem Eray Arda “İcbar suretiyle irtikab” suçundan tutuklanma, 8 şüpheli ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Bir şüpheli ise serbest bırakıldı.

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#Murat Hazinedar#Gözaltı#Tosya

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