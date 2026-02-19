×
Gündem Haberleri

Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze ve İsmail Hacıoğlu serbest bırakıldı

Güncelleme Tarihi:

Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2026 17:35

Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Murat Dalkılıç, şarkıcı Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve sosyal medya fenomeni Kemal Doğulu savcılık ifadelerinin ardından adli kontrol uygulanmaksızın serbest bırakıldı. 5 şüpheli tutuklamaya sevk edilirken, aralarında eski milli boksör Adem Kılıçcı’nın bulunduğu 12 kişiye adli kontrol talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 17 Şubat’ta 25 şüpheli hakkında ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak’, ‘Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme’ ve ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırmak’ suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

ATK’DA ÖRNEK ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler uyuşturucu testi için ATK’ya sevk edilerek burada kan, saç ve idrar örnekleri alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 21 şüpheli Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

Savcılık ifadesi tamalanan şüphelilerden Barış Talay, Dilara Kırmıt, Ramazan Bayar, Tolga Kulakçı ve Tolga Sezgin tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

12 KİŞİYE ADLİ KONTROL TALEBi

Aralarında eski milli boksör Adem Kılıçcı, sosyal medya fenomeni Aygül Aydın’ın bulunduğu 12 kişi serbest bırakılmak üzere adli kontrolle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

4 ÜNLÜ SERBEST

Şarkıcı Murat Dalkılıç, şarkıcı Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve sosyal medya fenomeni Kemal Doğulu ise savcılık ifadelerinin ardından adli kontrol uygulanmaksızın serbest bırakıldı.

