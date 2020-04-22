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Haber Giriş: 22.04.2020 - 22:36,Son Güncelleme:

Murat Dalkılıç canlı yayında

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Murat Dalkılıç canlı yayında
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Poll Production ve Demirören Medya iş birliğiyle izleyiciyle buluşan ‘Evde Kal’ konser ve canlı yayınının konuğu Murat Dalkılıç olacak. Dalkılıç, konser yayınından önce hayranlarıyla canlı yayında buluşacak.

Demirören Medya’nın ‘#EvdeKalMüzikleKal’ konsepti, Poll Production sanatçılarının Youtube üzerinden konserlerinin yayınlanmasıyla devam ediyor. Türkiye’nin ünlü müzisyenleri, yazın verdikleri konserler ve canlı yayınlarla hayranlarının evlerine geliyor.

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, 23 Nisan akşamı 21.30’da canlı yayında hayranlarıyla buluşacak. Dalkılıç, canlı yayında hayranlarından gelecek soruları da cevaplayacak. Yayın ve konser https://www.youtube.com/user/PollProductionWeb/featured adresinden izlenebilecek.

Murat Dalkılıç’ın ardından önümüzdeki günlerde Merve Özbey&Fettah Can, Hande Yener, Hakan Altun&Cengiz Kurtoğlu, Deniz Seki&Rafet El Roman, konserleri ve canlı yayınları ile organizasyon devam edecek.

Murat Dalkılıç canlı yayında

 

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