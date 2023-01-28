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Murat bebeğin ölümünde yeni gelişme: Gözaltı sayısı arttı

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#Murat Aslan Kılıç#Denizl#Murat Bebek
Murat bebeğin ölümünde yeni gelişme: Gözaltı sayısı arttı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2023 13:53

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 2 yaşındaki Murat Aslan Kılıç'ın tek katlı müstakil evde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltı sayısı 4'e yükseldi. Yapılan otopsisinde bacaklarında sigara yanıkları, yüzünde ve başında da darp izleri bulunan Murat Aslan bebeğin beyin kanamasından öldüğü belirlendi. Murat Aslan bebeğin cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi.

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Asmalıevler Mahallesi 6603 Sokak'ta önceki gün saat 20.00 sıralarında tek katlı evin önünde bir çocuğun ağladığını görenler polisi aradı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, içeri girdiklerinde evde Murat Aslan Kılıç bebeğin hareketsiz yattığını gördü. Çağırılan sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri, bebeğin şüpheli ölümü üzerine detaylı inceleme yaptı. Evde bulunan biri 9 aylık, diğeri 5 yaşındaki 2 kardeşi ise Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

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Babası uyuşturucu suçundan cezaevinde bulunan Murat Aslan Kılıç bebeğin yapılan otopsisinde bacaklarında sigara yanıkları, yüzünde ve başında da darp izlerine rastlandı. Bebeğin darbeye bağlı beyin kanaması sonucu öldüğü belirlendi.

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Murat bebeğin ölümünde yeni gelişme: Gözaltı sayısı arttı



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerini yaptığı çalışmada, bebeğin ölümünün ardından evden kaçtığı belirlenen Anne Güler Kılıç (27) ile 2 erkek yakalanıp gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında evde bulunduğu belirlenen 1 kişi daha yakalandı. Polisteki sorguları süren 3 şüpheli erkek, bugün Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolünden geçirildi.

Murat Aslan Kılıç'ın Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazesi, Denizli Asri Mezarlık Camisi'ne götürüldü. Burada öğle vakti beklenmeden kılınan namazın ardından bebeğin cenazesi, Gümüşler Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

Murat bebeğin ölümünde yeni gelişme: Gözaltı sayısı arttı

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#Murat Aslan Kılıç#Denizl#Murat Bebek

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