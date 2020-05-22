Müptezel ne demek? Müptezel nedir? Müptezel TDK sözlük anlamı

Müptezel sözcüğü son zamanlarda revaçtaki bir sözcük olarak herkesin karşısına çıkmaktadır. Gündem bakımından da sıkça kullanılan sözcük olan müptezelin anlamını açıklamak yararlı olabilir.

MÜPTEZEL HAKKINDA

Eski zamanlar dikkate alındığında savaşların olması, kültürlerin birlikte yaşaması, ortak bir yerde buluşarak, eserlerin aynı ortamda meydana getirmesi ufak bir etkileşimin neticesinde müptezel sözcüğünün, dilimize kolayca girmesine olanak sağlamıştır. Sözcük bu biçimde dilimize geçmiş olsa da popüler bir şekilde kullanım alanının, şairlerin ve ünlü yazarların eserlerinde yer alması ile sağlandığı söylenebilir.

MÜPTEZEL'İN TDK ANLAMI

Müptezel; değerini yitirmiş gibi manalarla kullanılarak hitabı edilen bireyin ne denli düşük olduğu belirtilir.

TDK'daki ilk anlamı: Kişinin saygınlığının tamamen kaybedilmesi. İkinci manası ise çokluğu sebebiyle eskisi gibi önemi olmayan zaman ile önemini kaybetmiş, değersiz.