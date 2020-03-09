Müphem ne demek? Müphem nedir? Müphem TDK kelime anlamı

Arapça kökenli bir kelime olarak müphem Türkçede de yer alır. Çok fazla kullanmasa bile belirli kaynaklarda karşılaşılan sözcükler arasında bulunmaktadır.

Müphem Ne Demek?

Müphem ‘belirsiz’ anlamına gelmektedir. Herhangi bir durumun ya da kişinin davranışlarının belirsiz olduğunu anlatmaya çalışan bir sözcüktür. Gündelik yaşamda çok fazla kullanılmasa bile farklı kaynaklardaki metinlerde göze çarpan kelimelerden biridir.

Müphem Nedir?

Türkiye'deki kelime anlamı ile müphem ‘belirsiz’ anlamı taşır. Bu anlam üzerinden farklı kelimeler de Türkçe cümleler içerisinde kullanılabilmektedir. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse;

‘’Akşamları, başında müphem bir hararet, oysa elleri ayakları hala buz’ (A. İlhan)

Burada kişi üzerinden anlatılmakta ve belirsizlik olduğu söylemeye çalışılmaktadır. Bu şekilde gündelik yaşam içerisinde farklı cümlelerde kullanmak mümkündür.

Müphem TDK Kelime Anlamı

Müphem Türk Dil Kurumu kelime anlamı olarak ‘belirsiz’ şeklinde tabir edilmektedir. Herhangi bir olay ve olgu ile kişinin yaşadığı belirsizlik olarak anlatılabilir. Özellikle edebi metinlerde çok sık karşılaşılan kelimeler arasında yer alıyor. Her ne kadar gündelik yaşamda pek fazla kullanılmasa bile, amaca uygun olarak Türkçe cümlelerde değerlendirilebilir.