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Munzur'a uçan araçtaki 3 kişi aranıyor

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#Munzur#Tunceli#Munzur Çayı
Munzura uçan araçtaki 3 kişi aranıyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2023 16:06

Tunceli’de, Munzur Çayı’na uçan otomobildeki 3 genci arama çalışmaları, 4’üncü günde de sürüyor.

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Bayram tatilini fırsat bilerek Diyarbakır’dan Ovacık ilçesindeki Munzur Gözeleri’ni görmek isteyen Mehmetcan Demiral (22), Baran Aslantaş (22) ve Azad Demiral’ın (21) içinde bulunduğu otomobil, 21 Nisan’da Tunceli- Ovacık kara yolunun 40’ıncı kilometresindeki Aşağı Torunoba mevkisinde, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Munzur Çayı’na uçtu.

Munzura uçan araçtaki 3 kişi aranıyor

Otomobildeki 3 kişi, suda kayboldu. Gençler için AFAD, UMKE, Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timi, Munzur Arama Kurtarma (MUDAK), Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Amirliği, İl Emniyet Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi, Milli Eğitim Arama ve Kurtarma ve farklı kurumlardan oluşan 1000 kişilik ekip arama çalışması başlatıldı.

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Munzura uçan araçtaki 3 kişi aranıyor

Skorsky tipi helikopterin de destek verdiği çalışmalarda, jandarma ve emniyete ait 15 dron kullanıldı. Arama çalışmaların 4’üncü gününde, şu ana kadar bir mont, araca ait de tampon ve jant dışında, gençlere ait başka bir bulguya rastlanmadı.

Munzura uçan araçtaki 3 kişi aranıyor

Kayıp gençlerin yakınları da Diyarbakır'dan gelerek gözyaşlarıyla arama çalışmalarını izliyor.

Munzura uçan araçtaki 3 kişi aranıyor

Munzura uçan araçtaki 3 kişi aranıyor

Munzura uçan araçtaki 3 kişi aranıyor

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#Munzur#Tunceli#Munzur Çayı

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