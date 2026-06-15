Munzur Vadisi’nde piknik masasına gelen bozayı, yiyecekleri yedi

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Tunceli’nin doğal güzellikleri ve yaban hayatıyla öne çıkan Munzur Vadisi Milli Parkı’nın Halvori mevkisinde piknik yapan bir grup, bozayıyla karşılaştı. Ayının alana yaklaşması üzerine güvenlik amacıyla grup, bölgeden uzaklaştı. Piknik masasının yanına gelen ayı, yiyecekleri yedi. Bir süre bölgede dolaşan ayı daha sonra gözden kayboldu.

Yaşananlar, Dilan Cömert tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde ayının piknik masasındaki yiyecekleri yediği ve bölgede gezindiği görüldü.

BOLU'DA ANNE AYI VE YAVRULARI KAMERAYA YANSIDI

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Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Toklar Yaylası'nda dolaşan anne ayı ve iki yavrusu, Ayhan Bayer ile muhtar Enes Çetin tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Çimenlik alanda bir süre vakit geçiren anne ayı ve yavrularının doğal davranışları kameralara yansıdı. Görüntülerde yavru ayıların annelerinin peşinden ilerlediği ve çevrede dolaştığı görüldü.