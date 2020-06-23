MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMunzur Vadisi Milli Parkı doğal güzelliğiyle göz kamaştırıyor
GeriGündem Munzur Vadisi Milli Parkı doğal güzelliğiyle göz kamaştırıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
TUNCELİ (AA)
Haber Giriş: 23.06.2020 - 09:30,Son Güncelleme:

Munzur Vadisi Milli Parkı doğal güzelliğiyle göz kamaştırıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Munzur Vadisi Milli Parkı doğal güzelliğiyle göz kamaştırıyor
Abone Olgoogle-news

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Vadisi Milli Parkı, zengin biyolojik çeşitliliğiyle göz alıcı güzellikler sunuyor.

Türkiye'nin en büyük milli parkları arasında yer alan ve Ovacık ilçesinde yer alan Munzur Vadisi Milli Parkı, zengin florası ve yaban hayatı varlığıyla dikkati çekiyor.

Kışın beyaz, yazın ise yemyeşil görünümüyle göz kamaştıran Munzur Vadisi, el değmemiş doğası, akarsuları ve endemik türleriyle çevre il ve ilçelerden doğa tutkunlarının uğrak noktası haline geliyor.

Her mevsim farklı güzelliğe bürünen milli parkta, havaların ısındığı şu günlerde ortaya çıkan kelebek, uğur böceği, yakı, yusufçuk, uçurtma ve gergedan böcekleri doğaya ayrı bir güzellik katıyor.

Milli parkta, özellikle mayıs ve eylül ayları arasında sıklıkla görülen bu canlıların, tabiatın tonlarıyla bütünleşmesi renkli görüntüler oluşturuyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle