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‘Munzur Gözeleri’ statüsü düşürüldü

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#Tunceli#Munzur Gözeleri#Ovacık
‘Munzur Gözeleri’ statüsü düşürüldü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2024 07:00

Tunceli’de, yöre halkı arasında kutsal kabul edilen ve sarp kayalardan akan 40 su kaynağından oluşan Munzur Gözeleri’nin, ‘Doğal sit- nitelikli doğal koruma alanı’ statüsünden; ‘Doğal sit- sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı’ statüsüne düşürülmesi protesto edildi.

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Tunceli’nin Ovacık ilçesine 17, kent merkezine ise 80 kilometre uzaklıktaki Munzur Gözeleri’nin de içinde bulunduğu Munzur ve Pülümür vadileri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın kararıyla 28 Temmuz 2023 yılında ‘Doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı’ ve ‘Doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı’ olarak tescil edildi. Munzur Gözeleri’nin koruma derecesinin dönüştürülmesine ilişkin Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Tunceli Şubesi tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kararının iptali yönünde, Erzincan İdare Mahkemesi’ne dava açıldı. Davada, tescil edilen alanlardan yalnızca Munzur Gözeleri’ne ilişkin kısmın yürütmesinin durdurulması ve iptali istendi. Yapılan başvuru kapsamında, 4 kişilik bilim ekibi tarafından Munzur Gözeleri’nde keşif yapıldı. Keşfin yapıldığı sırada toplanan yöre halkı, karara tepki gösterdi. Türkiye Barolar Birliği (TBB) Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu üyesi Avukat Barış Yıldırım alınan kararın hukuksuz olduğunu belirtti.

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‘Munzur Gözeleri’ statüsü düşürüldü

‘BURAYA KARŞI SİGARA BİLE İÇMEZLERDİ’ 

- Alevi dedesi Zeynel Kete ise Munzur Gözeleri’nin kutsal olduğunu belirterek, “Dünyanın her tarafında bütün toplumların kutsal mekanları vardır. Bu mekanlar yeniden doğuşun, kültürün, toplumsal hafızanın, tarihsel arka planın da mekanlarıdır. Asla ve asla bu coğrafyaya karşı sigara bile içmezlerdi. Ruhsal, bedensel ve zihinsel olarak bu coğrafyayla ikrarlaşan bir toplum gerçekliği vardır” diye konuştu.

 

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#Tunceli#Munzur Gözeleri#Ovacık

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