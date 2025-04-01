Munzur Çayı’ndan milli takıma... ‘Çalıkuşu’nun raftingcileri

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Beden Eğitimi bölümünden mezun olduktan sonra 18 yıldır Hürriyet Ortaokulu’nda öğretmenlik yapan Gülseren Toka’nın su sporlarına ilgisi doğup büyüdüğü Tunceli Kopuz köyünde, Munzur Çayı’nın yanında geçirdiği çocukluk yıllarında başladı. Toka bu ilgisini öğretmen olarak görev yaptığı okula da taşıdı. Çevredeki köylerden çocukların taşımalı olarak geldiği Hürriyet Ortaokulu’nda öğrencilerini raftingle tanıştırdı. 4 öğrencisiyle kurduğu ilk takım, başarılar elde edince raftinge ilgi arttı, bazıları milli olmak üzere 60 lisanslı sporcu yetiştirdi. Ancak Gülseren öğretmen için elde edilen başarılar kadar öğrencilerine rafting sayesinde zorluklara karşı birlik ve beraberlik duygusunu aşılaması da önemliydi. Gülseren öğretmen, Tunceli’de su sporlarını nasıl sevdirdiğini ve öğrencileriyle elde ettiği başarıları şöyle anlattı:





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ÇAY KENARINDA OYNARKEN...

“Su sporlarına ilgim çocuk yaşlarda Munzur Çayı’nın yanında oynarken başlasa da aslında üniversitede kano ile tanışmam, kariyerimi bu alanda profesyonel olarak ilerletmeye karar vermemi sağladı. Sonrasında Munzur Nehri’nin 35 kilometrelik bir rafting parkuru olması nedeniyle kanodan raftinge geçtim. Rafting Federasyonu’ndan antrenörlük ve hakemlik sertifikaları aldım ve sporcu yetiştirmeye başladım. Önceliğim okuldaki öğrencilerimdi, ancak velilerin tedirginliği önümde bir engeldi.





VELİLERLE TEK TEK KONUŞTUM

Rafting adrenalini yüksek ve tehlike barındıran bir spor. Bu nedenle ailelerin baştaki tedirginliklerini anlıyordum, aslında ben de korkuyordum. Sonuçta salon sporu değil. Bilgi ve tecrübeyle birlikte kurallara uyulması ve gerekli tüm önlemlerin alınmasıyla riski çok çok düşürmek mümkündü. Velilerimle tek tek konuştum ve gerekli önlemlerin alınması, doğru ekipmanların kullanılması, dikkatli ve disiplinli çalışılması halinde tehlikenin minimuma ineceğini anlattım. Onlara doğa sporlarının insanın karakterinde yarattığı olumlu etkilerden bahsettim ve bu ikna çalışmaları sonucunda ilk önce 14-15 yaş grubundan 4 kişilik bir takım oluşturdum. Önce yüzme eğitimiyle, daha sonra durgun sularda güvenlik önlemlerini alarak başladık. Yani adım adım ilerledik ve sporcularımda önce bir güven oluşturduk. Onlar da suya girdikten sonra küreği bir daha bırakamadılar. Bu ilgi kartopu gibi büyüdü. 2014 yılında Munzur’da düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası da burada çok beğenildi. Başarılar geldikçe öğrencilerin ilgisi arttı böylece hem sporcu sayısı hem de takım sayısı yükseldi. Son yıllarda 60 lisanslı sporcuya ulaştık. En küçük öğrencim 14, en büyüğü 18 yaşında. Ayrıca pek çok öğrencim de farklı üniversitelerin beden eğitimi bölümüne gitti. Bu öğrencilerin bir kısmı buradan milli sporcu kontenjanıyla üniversitelere girdiler.”

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ZORLUKLARLA MÜCADELEYİ ÖĞRENİYORLAR

Antrenman periyotlarımız haftada 4 gün olarak ilerliyor. Kışın kondisyon ve kapalı havuzda antrenmanlar üzerine yoğunlaşıyoruz. Yazın ise antrenmanlarımızı akarsuda yaparak teknik çalışıyoruz. Muğla Dalaman’da katıldığımız ilk turnuvada Türkiye şampiyonu olduk. 2022’de Okul Sporları’nda Erkekler Türkiye Şampiyonu olduk. Hakkâri’de derece aldık. Yani katıldığımız her turnuvada derece aldık. Taşımalı okul olarak bu başarıları elde etmek bizi çok gururlandırdı. Ayrıca sürekli dereceyle döndüğümüz için 4 sporcumuz karma milli takımla İtalya’da yapılan Dünya Şampiyonası’na katıldılar ve dünya 3’üncüsü oldular. Raftingte başarı elbette önemli ancak bu sporun öğrencilerime en önemli kazanımı aslında beraberlik duygusu. Botun üstünde birlikte kürek çekerken takımca birlikte hareket etmeyi ve zorluklarla beraber mücadele etmeyi öğreniyorlar. Bu duygular çok ön plana çıkıyor.

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KAZANILAN BAŞARILAR

* 2016, 2017, 2018, 2019 Türkiye Rafting Şampiyonası birinciliği

* 2022 Okul Sporları Erkekler Türkiye birinciliği

* 2024 U-19 Kızlar Türkiye birinciliği