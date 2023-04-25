Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Munzur Çayı'na uçan otomobildeki 3 genç, 5 gündür aranıyor

Güncelleme Tarihi:

#Tunceli #Munzur Çayı#Trafik Kazası
Munzur Çayına uçan otomobildeki 3 genç, 5 gündür aranıyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2023 17:18

Tunceli’de, Munzur Çayı’na uçan otomobildeki 3 genci arama çalışmaları, 5’inci günde de sürüyor. Şu ana kadar bir mont, araca ait tampon ve jant dışında, gençlere ait başka bir bulguya henüz rastlanmadı.

Haberin Devamı

Bayram tatilinde Diyarbakır’dan Ovacık ilçesindeki Munzur Gözeleri’ni görmek için yola çıkan Mehmetcan Demiral (22), Baran Aslantaş (22) ve Azad Demiral’ın (21) içinde bulunduğu otomobil, 21 Nisan’da Tunceli- Ovacık kara yolunun 40’ıncı kilometresindeki Aşağı Torunoba mevkinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu Munzur Çayı’na uçtu. Otomobildeki 3 kişi, suda kayboldu.

Gençler için AFAD, UMKE, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi, Munzur Arama Kurtarma (MUDAK), Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Amirliği, İl Emniyet Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi, Milli Eğitim Arama ve Kurtarma ve farklı kurumlardan oluşan bin kişilik ekiple arama çalışması başlatıldı.

Otomobilin suya düştüğü bölgeden Uzun Çayır Baraj Gölü’ne kadar 15 sektöre ayrılan 60 kilometrelik alanda botlu ekipler, SONAR, ROW cihazları, dalgıçlar, helikopter ve dronlarla keşif yapılıyor. Vali Mehmet Ali Özkan'ın da yerinde incelediği arama çalışmaların 5’inci gününde, şu ana kadar bir mont, araca ait de tampon ve jant dışında, gençlere ait başka bir bulguya rastlanmadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tunceli #Munzur Çayı#Trafik Kazası

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden hastalığımla hiç ilgilenmiyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden hastalığımla hiç ilgilenmiyor?

#Hastalık
JEL TIRNAKLARDAKİ GİZLİ TEHLİKE: Uzun süre bozulmuyor ama sinsice sağlığımızla oynuyor

JEL TIRNAKLARDAKİ GİZLİ TEHLİKE: Uzun süre bozulmuyor ama sinsice sağlığımızla oynuyor

#Sağlık
26 yıl önce işlenen korkunç cinayet, hapishanedeki fısıltı ile çözüldü

26 yıl önce işlenen korkunç cinayet, hapishanedeki fısıltı ile çözüldü!

#Soğuk Dava