×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Munzur Çayı’na uçan araç kurtarıldı

Güncelleme Tarihi:

#Tunceli#Munzur Çayı#Araç Kazası
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2025 17:03

Tunceli’de manevra yaparken Munzur Çayı’na uçan araç, ekipler tarafından sudan çıkarıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Haberin Devamı

Olay, Tunceli-Ovacık Karayoğlu-Pilmek mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çay kenarında piknik yapan bir vatandaş, manevra yaptığı sırada aracın kontrolünü kaybederek Munzur Çayı’na düştü.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKABİLDİ

Alanda bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü kendi imkânlarıyla araçtan çıkmayı başarırken, suya gömülen araç ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarıldı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tunceli#Munzur Çayı#Araç Kazası

BAKMADAN GEÇME!