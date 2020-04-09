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Haber Giriş: 09.04.2020 - 16:50,Son Güncelleme:/

Münster Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri

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Münster Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri
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Konsolosluklar ülkelerin temsilcilikleri olarak görev yapmaktadır. Dolayısıyla Başkonsolosluklar ülkeler açısından oldukça önemlidir. Yabancı ülkelerde ki topraklar olarak kabul edilen konsolosluklar pek çok işlemi yapmaktadır. Ülkemizi yurt dışında temsil eden de pek çok Türk Başkonsolosluğu bulunur. Bu konsolosluklar ülkeler aracılığı ile anlaşmalı olarak kurulmaktadır. Münster Türk Başkonsolosluğu da yurt dışında ki önemli konsolosluklarımızdan birisidir. Peki, Münster Türk Başkonsolosluğu nerededir? Tüm detayları sizler için derledik.

Münster Türk Başkonsolosluğu yıllardan beridir ülkemizi temsil eden Türk Başkonsolosluğundan biridir. Türk Başkonsolosluğun Büyükelçisi ise Cumhurbaşkanı tarafından bizzat atanmıştır.

 Münster Türk Başkonsolosluğu Nerededir?

 Münster Türk Başkonsolosluğu Almanya'nın Münster kentinde bulunan Türk Başkonsolosluğudur. Almanya'da pek çok Türk Başkonsolosluğu bulunuyor, Münster kentindeki başkonsolosluk da Avrupa ve Almanya'da ki konsolosluklardan biridir.

 Münster Türk Başkonsolosluğu Adresi

 T.C. Münster Başkonsolosluğu Lotharinger Strasse 25/27, 48147 Münster Deutschland

 Münster Türk Başkonsolosluğu Telefon Numarası

 Telefon Numarası: 0049 251 414 700

 Faks: +49 251 433 27

 Münster Türk Başkonsolosluğu Çalışma Saatleri

 Münster Türk Başkonsolosluğu Pazartesi ve Cuma günleri çalışmaktadır.

 Pazartesi: 08:30 - 12:30

 Cuma: 08:30 - 12:30

 

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