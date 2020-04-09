Münster Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri

Münster Türk Başkonsolosluğu yıllardan beridir ülkemizi temsil eden Türk Başkonsolosluğundan biridir. Türk Başkonsolosluğun Büyükelçisi ise Cumhurbaşkanı tarafından bizzat atanmıştır.

Münster Türk Başkonsolosluğu Nerededir?

Münster Türk Başkonsolosluğu Almanya'nın Münster kentinde bulunan Türk Başkonsolosluğudur. Almanya'da pek çok Türk Başkonsolosluğu bulunuyor, Münster kentindeki başkonsolosluk da Avrupa ve Almanya'da ki konsolosluklardan biridir.

Münster Türk Başkonsolosluğu Adresi

T.C. Münster Başkonsolosluğu Lotharinger Strasse 25/27, 48147 Münster Deutschland

Münster Türk Başkonsolosluğu Telefon Numarası

Telefon Numarası: 0049 251 414 700

Faks: +49 251 433 27

Münster Türk Başkonsolosluğu Çalışma Saatleri

Münster Türk Başkonsolosluğu Pazartesi ve Cuma günleri çalışmaktadır.

Pazartesi: 08:30 - 12:30

Cuma: 08:30 - 12:30