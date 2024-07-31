Münih’teki cani hâkim karşısında

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Havva S., daha önce Halil O. ile sık sık alkol alan eşinin tekrar eski günlere döneceğini düşünerek tedirgin oldu. Havva S. duruşmada, “Eşimin yeniden onunla kafa çekmeye gideceğinden korktum. Zaten bu yüzden aramızda sık sık tartışma yaşıyorduk. Eşim 3 kez benden boşanmak istedi. Onun bu arkadaşı şeytandır” dedi.

100 KERE BIÇAKLADI

Süpermarketteki karşılaşmadan 5 gün sonra Havva S. yanına bir bıçak alarak Halil O.’nun Münih’teki evine gitti; diğer içki arkadaşlarının telefon numaralarını eşine vermemesini istedi. Dava dosyasına göre Halil O. “Benim ne yapacağıma sen karışamazsın” diyerek tepki göstermesi üzerine Havva S. onu 40’ı kafasına olmak üzere 100 bıçak darbesiyle öldürdü. Havva S. duruşmada suçunu itiraf etti Havva S.’nin ömür boyu hapis cezasına çarptırılabileceği belirtildi.