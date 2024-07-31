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Münih’teki cani hâkim karşısında

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#ALMANYA#Münih#Halil O.
Münih’teki cani hâkim karşısında
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2024 07:00

ALMANYA’nın Münih kentinde geçen yılın başlarında Halil O.’yu (76) bıçaklayarak öldüren temizlikçi Havva S.’nin (52) yargılanmasına başladı. Almanya’da yayımlanan ‘Bild’ gazetesindeki habere göre, Havva S. ile eşi, 2023 yılı ocak ayında alışveriş yaptıkları bir süpermarkette, eşinin yıllar önce tanıştığı ve 15 yıldır görüşmediği Halil O.’yla karşılaştı.

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Havva S., daha önce Halil O. ile sık sık alkol alan eşinin tekrar eski günlere döneceğini düşünerek tedirgin oldu. Havva S. duruşmada, “Eşimin yeniden onunla kafa çekmeye gideceğinden korktum. Zaten bu yüzden aramızda sık sık tartışma yaşıyorduk. Eşim 3 kez benden boşanmak istedi. Onun bu arkadaşı şeytandır” dedi.

100 KERE BIÇAKLADI

Süpermarketteki karşılaşmadan 5 gün sonra Havva S. yanına bir bıçak alarak Halil O.’nun Münih’teki evine gitti; diğer içki arkadaşlarının telefon numaralarını eşine vermemesini istedi. Dava dosyasına göre Halil O. “Benim ne yapacağıma sen karışamazsın” diyerek tepki göstermesi üzerine Havva S. onu 40’ı kafasına olmak üzere 100 bıçak darbesiyle öldürdü. Havva S. duruşmada suçunu itiraf etti Havva S.’nin ömür boyu hapis cezasına çarptırılabileceği belirtildi.

 

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#ALMANYA#Münih#Halil O.

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