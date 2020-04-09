Münih Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri

Makale içerisinde Münih Baş Konsolosluğu ile alakalı merak edilen bilgilere yer verilmiştir.

Münih Konsolosluk

Münih konsolosluğu, Münih'te bulunan yurttaşların gereksinim duyabilecekleri pek çok resmi işlemleri yürütmekle mükelleftir. Ayrıca bulduğu Münih şehrinde, Türkiye'nin ticari çıkarlarını korumak ve mallarını pazarlamak gibi önemli yükümlülükleri de üstlenen bir kurum olma özelliği de taşımaktadır.

Münih Türk Başkonsolosluğu Adresi

Münih Türk Konsolosluğu, Türk yurttaşlarına hizmet verebilmek adına belirli bir adreste konumlanmış durumdadır. Bu doğrultuda Münih Türk Konsolosluğunun adresi şu şekildedir; Menzinger STR.3, 80638 München, Deutschland

Türk Başkonsolosluğu Telefon Numarası

Münih Türk Konsolosluğu ile telefon üzerinden irtibat kurmak isteyenler ilgili konsolosluğun telefon numarasından yararlanabilirler. Bu doğrultuda söz konusu konsoloslukla ile irtibata geçebilmek için aramanız gereken telefon numarası; + 49 89 55 02 88 48'dir.