Münhasır Ne Demek? Nevi Şahsına Münhasır Nedir? Münhasır Tdk Kelime Anlamı
Eski dönemlerde çok sık kullanılan münhasır kelimesi, seyrek de olsa günümüzde hala değerlendirilen sözcüklerden biridir. Hala edebi metinlerde ve yazılı kaynaklarda kişinin karşısına çıkabilmektedir. Bu yüzden pek çok kişi bu kelimenin anlamını öğrenmek istiyor. Peki, münhasır ne demek? Nevi şahsına münhasır nedir? Münhasır TDK kelime anlamı hakkında bilinmesi gerekenler.
Barındırdığı anlamı itibariyle söylemek isteneni daha kolay ifade etme imkanı veren münhasır kelimesi, günümüzde hala sıkça değerlendirilmektedir. Gündelik yaşamda çok duyulmasa bile yazılı olarak farklı kaynaklarda karşılaşmak mümkün.
Münhasır Ne Demek?
Münhasır; bir kimse ya da bir şey için ayrılmış, mahsus anlamı taşımaktadır. Bu insan ya da hayvan ile beraber eşyalar için de kullanılabilmektedir. Eski dönem insanları daha sık kullansa dahi günümüzde de değerlendiriliyor.
Nevi Şahsına Münhasır Nedir?
Münhasır kelimesinden türeyerek yaklaşık olarak aynı anlama gelen nevi şahsına münhasır, daha kişisel bir anlam taşımaktadır. Kendine özgü davranışı ve karakteri olan kimse anlamı ile kullanılır. Bunu bir örnekle anlatmak gerekirse;
‘’ Nevi şahsına münhasır bir ziyankar hırsız, iki üç günde bir eve giriyor.’’ R.N. Güntekin.
Münhasır TDK Kelime Anlamı
Türk Dil Kurumu'na göre münhasır kelimesi ‘kişiye mahsus’ ya da ‘bir kimse veya bir şey için ayrılmış’ anlamları taşımaktadır. Bu anlam üzerinden amaca uygun olarak cümle içerisinde ya da yazılı kaynaklarda değerlendirebilirsiniz. Özellikle edebi metinlerde karşılaştığınız zaman bu anlam üzerinden cümleyi rahatça anlamanız mümkün.
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