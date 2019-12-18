Münferit ne demek? Münferit nedir? Münferit TDK kelime anlamı

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Arapça kökenli münferit kelimesi fert kelimesinden türetilmiştir. Tek, ayrı ve bireysel anlamını taşımaktadır. Yaygın kullanılmayan ancak TDK Sözlüğünde yer alan münferit kelimesi Türkçe Sözlüğünde kullanımı uygun bir kelime olarak bulunmaktadır.

TDK Sözlüğünde münferidin anlamı; 'Tek, ayrı, kendi başına olan' olarak yer almaktadır. İfade edilen örnek cümlesi ise; ''Ama bu münferit hayranlıklar aldatmamalı bizi.'' Cemil Meriç'in cümlesinin alıntısı ile TDK'da yer almaktadır.

Münferit Kelimesi Kullanım Alanları

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Münferit kelimesi yaygın kullanılmayan bir kelime olsa da, kullanım alanları bulunan bir kelimedir. Muhakkak ki her kelimede bahsi geçebilir ve kullanılabilir. Ancak genel itibari ile kullanım alanları;

Sistematik durumları ifade etmede,

Resmi açıklamalarda,

popüler kullanım alanları olarak bulunabilmektedir.