Münevver Karabulut belgeseline durdurma kararı

#Münevver Karabulut#Cem Garipoğlu#Münevver Karabulut Belgeseli
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2025 07:00

İstanbul’da, 16 yıl önce sevgilisi Cem Garipoğlu tarafından öldürülen Münevver Karabulut’un ailesi, ‘Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası’ adlı belgeseli hazırlayan Cornerman Medya ve Prodüksiyon Hizmetleri A.Ş. ile Los Gatos Turkey Yayın Hizmetleri A.Ş.’ye karşı açtıkları dava sonucunda ara karar çıktı. Mahkeme, belgeselin sosyal medya, televizyon ve dijital platformlarda satış, dağıtım ve yayınlanmasını durdurdu.

Belgeselin yapım sürecinden haberdar olmadıklarını belirten Karabulut Ailesi, kişilik haklarının ihlal edildiğini savunarak mahkemeye başvurdu. Avukatları, Türk Medeni Kanunu ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince, bir kişinin hayatına, özel yaşamına ve aile mahremiyetine ilişkin içeriklerde ailenin izninin zorunlu olduğunu ifade etti. Mahkeme, ailenin talebini haklı bularak belgeselin yayınlanmasının durdurulmasına karar verdi.

Münevver Karabulut, 17 yaşında lise öğrencisiyken 3 Mart 2009’da sevgilisi Cem Garipoğlu tarafından vahşice öldürülmüştü. Cinayetten 197 gün sonra teslim olan ve 24 yıl hapis cezası alan Garipoğlu, cezaevinde kendini asarak intihar etmişti.

