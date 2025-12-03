Münevver Karabulut belgeseline durdurma kararı

Haberin Devamı

Belgeselin yapım sürecinden haberdar olmadıklarını belirten Karabulut Ailesi, kişilik haklarının ihlal edildiğini savunarak mahkemeye başvurdu. Avukatları, Türk Medeni Kanunu ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince, bir kişinin hayatına, özel yaşamına ve aile mahremiyetine ilişkin içeriklerde ailenin izninin zorunlu olduğunu ifade etti. Mahkeme, ailenin talebini haklı bularak belgeselin yayınlanmasının durdurulmasına karar verdi.

Münevver Karabulut, 17 yaşında lise öğrencisiyken 3 Mart 2009’da sevgilisi Cem Garipoğlu tarafından vahşice öldürülmüştü. Cinayetten 197 gün sonra teslim olan ve 24 yıl hapis cezası alan Garipoğlu, cezaevinde kendini asarak intihar etmişti.