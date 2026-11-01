‘Mumya’nın sırrı çözülüyor

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MERSİN’in Akdeniz ilçesinde 1 Ağustos 2007’de kiracı, bahçede farelerin hareketliliğini fark edip beton zemini kırmaya başlayınca etrafı saran kötü kokudan şüphelenerek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekiplerin beton zemini tamamen kırmasının ardından gömülü halde bulunan buzdolabının içerisinden mumyalaşmış halde bir erkek cesedi çıktı. Kamuoyunda o dönem ‘mumya ceset’ cinayeti olarak bilinen olayda bulunan cesedin, DNA testiyle 2001 yılında hakkında kayıp başvurusunda bulunulan Bahaddin Sefer’e (49) ait olduğu belirlendi. Otopsi sonucu kesici alet yaralanması ve kafa kırığı sonucu hayatını kaybettiği tespit edilen Sefer’in, kim tarafından ve ne zaman öldürüldüğü ortaya çıkarılamadı.

6 KENTTE EŞZAMANLI OPERASYON

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 19 yıl önce cansız bedeni bulunan Bahaddin Sefer dosyasının yeniden ele alındığını duyurdu. En son 2001 yılı civarında görüldüğüne ilişkin bilgiler doğrultusunda farklı şehirlerden 32 kişiden ifade alındığını belirten Bakan Gürlek, elde edilen bulgular doğrultusunda Mersin merkezli 6 kentte düzenlenen operasyonda 6 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

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Adli kaynaklardan alınan bilgilere göre, namus saikiyle işlendiği değerlendirilen cinayetle bağlantılı oldukları sürülen şüphelilerin H.Ş., H.Y., A.İ., B.Ş., Ö.Ş. ve A.E. olduğu öğrenildi. Şüphelilerin, Mersin, Batman, İzmir, Aydın, Yozgat ve Sivas’ta belirlenen 6 adrese düzenlenen eşzamanlı operasyon ile yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi. İl dışında yakalanan şüphelilerin Mersin’e getirileceği bildirildi.