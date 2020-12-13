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Gündem
Anıl ATAR/ADANA (DHA)
Haber Giriş: 13.12.2020 - 10:14 | Son Güncelleme:

Mum ışığında kumara 100 bin lira ceza

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Mum ışığında kumara 100 bin lira ceza
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Adana'da sokağa çıkma kısıtlaması sırasında ışıkları kapalı bir kıraathanede mum ışığında kumar oynadığı tespit edilen 32 kişiye 100 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.

Kentteki bir kıraathanede, sokağa çıkma kısıtlaması olduğu dün gece kumar oynandığı bilgisine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi’ndeki kıraathaneye baskın yapan polis, ışıkların kapatılıp mum ışığında kumar oynandığını tespit etti. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymamaktan işlem yapan polis, 32 kişiye 100 bin 800 lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca kıraathane de mühürlendi.

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