Mum Çiçeği nedir? Mum Çiçeği bakımı nasıl yapılır?

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Kuzey Avusturalya Güney Doğu Asya'nın ana vatanı olduğu mum çiçeği, Hoya cinsinin bir türüdür. Kokusu ve mumu andıran yapraklarıyla, eski dönemlerde çok sık yetiştirilen mum çiçeği, dekorasyon oluşturmak için tercih edilebilecek ideal seçenekler arasındadır.

Mum Çiçeği Nedir?

Eski dönemlerde çok fazla tercih edilen mum çiçeği, şu sıralar çok fazla tercih edilmiyor. Sarmaşık ailesinden olduğu için çubuklarla desteklenmesi gerekiyor. Yaprakları dayanıklı ve dokunulduğunda mum hissi verir. Zarif çiçekleri ve mükemmel kokusuyla, evin içini ferah tutar. Dekorasyon oluşturmada da renklerinden dolayı tercih edilebilir.

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Askılı bir saksıya ekilmesi halinde, çubukların yanında ekilmesine gerek kalmıyor. Tomurcuk aşamasındayken yer değişikliği yapılmadığında ve bakımı iyi derecede yapıldığında, ilkbahar başından yaz sonuna kadar yapraklarını çiçeklerini görmeniz mümkün.

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Mum Çiçeği Bakımı

Salon çiçeği olarak tercih edilen bu bitkinin bakımında bazı noktalara dikkat edilmesi gerekiyor. Bakımında ideal toprak seçimi yapılmalıdır. Bitki güneş alan ortamlarda daha kolay büyüdüğünden, evde yetiştirildiği zaman güneşte tutulmalıdır. Mum çiçeğinin bakımında bunlar unutulmamalıdır. Aşağıda mum çiçeği yetiştirmede dikkat edilmesi gereken noktalara değineceğiz.

Mum Çiçeği Yetiştirmek

- Mum çiçeği ışığı ve ısıyı en çok seven bitkilerin başında yer alır. Bu yüzden balkonda veya cam kenarlarında olması daha uygun olur.

- Bitkinin çiçek açama döneminde sulama şekli toprağın tam kuruması beklenmeden yapılmalıdır. Ancak çiçek açma dönemi haricindeki zamanda bitki sulanırken, toprağının kuruması beklenmelidir.

- Mum bitkisi çok fazla uzamadığı halde budamaya uygun değildir. Bu nedenle budanması uygun olmayacaktır.

- İlkbaharın Nisan, sonbaharın Ekim aylarında saksı değişimleri yapılabilir.

Mum Çiçeği Faydası

Mum çiçeği kuvvetli ve bol yaprakları sayesinde ortamdaki havayı çok iyi şekilde temizler. Ferah bir yaşam ortamı sunar. En çok bilinen faydası, havayı çok iyi derecede temizlemesidir. Sırf bu nedenle mum çiçeği yetiştiren insanlar bile vardır. Ayrıca ev ortamının daha güzel görünmesi açısından önemli bir salon bitkisidir. Yaprakları göz alıcı bir yapıdadır. Keyif verir.

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Mum Çiçeği Uğursuz Mu?

Mum çiçeği yarım asır ve öncesinde oldukça tercih edilen salın bitkisiydi. Nedeni havayı çok güzel temizlemesi, etrafa çok güzel koku yayması olarak gösterilebilir. Son dönemlerde ise mum çiçeğini eve almakta uzaklaşıldı. Bunun bir nedeni uğursuz olmasına inanılmasıdır. Fakat belirtmeliyiz ki bu batıl bir inançtır. Tıpkı diğer çiçekler gibi etrafına neşe, güzellik ve fayda sağlamaya yarar. Hatta diğer bitkilerden daha farklı olarak çevresini hava bakımından çok güzel temizler.

Mum Çiçeği Ekme

Mum çiçeğinin olgun bir yaprağı koparılıp toprağa ekilmesi, çiçeğin yetişmesine yeterlidir. Kendisi için uygun bir toprak bulduğunuz zaman oraya ekebilirsiniz. Uygun toprakların hangisi olduğunu, bitki satıcılığı yapan veya marketlerden bulabilirsiniz. Eğer fazla kalabalık yapmayacaksa budama yapılmaması onun için daha iyi olur. Budanması halinde zarar görebilir.

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Mum Çiçeği Almak İçin Nedenler

Mum çiçeğin yenilen bitki türleri arasında değildir. Yenildiği zaman kişiye herhangi bir fayda sağlamaz. Zararlı olabilir. Ama şu var ki bu bitki en salon süs çiçeklerinden birisidir. Bununla da kalmayıp etrafını hava açısından çok güzel şekilde temizliyor. Evin içine bol bol oksijen veriyor. Kirli havayı ve kötü kokuları def ediyor.

Bitki yetiştirmek için insanların sebep araması çok uygun değildir. Çünkü hemen tüm bitkileri bulundukları ortamı en iyi şekilde temizler ve ferahlık katarlar. Mum çiçeğine birkaç yardımcı bitki alındığında, evinizin ortamını dekoratif açıdan güzelleştirebilir, havanın her daim sağlığınız açısından temiz kalmasını ve güzel kokmasını sağlayabilirsiniz.