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Multimedya konsolu hırsızlarının ilginç yöntemi: 4'ü tutuklandı

#Hırsızlık#Multimedya Konsol#İstanbul

İstanbul'da park halindeki lüks otomobillerin multimedya konsollarını çalan 6 kişilik şebeke polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin geldikleri otomobilin penceresinden çıkıp hırsızlık yapacakları aracın penceresinden içeri girme anlarını ise güvenlik kameraları kaydetti. 19 lüks otomobilden hırsızlık yaptıkları tespit edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

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Esenler, Sultangazi, Başakşehir, Küçükçekmece, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Avcılar'da meydana gelen lüks otomobillerin multimedya sistemlerinin çalınma olayları üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan incelemede hırsızların bazı olaylarda güvenlik kameralarınca görüntülendiği tespit edildi.

Güvenlik kamera görüntülerinde çalıntı bir araçla olay yerine gelen şüphelilerin hırsızlık yapacakları otomobilin yanına yaklaştıkları, bir şüphelinin kendi aracının penceresinden çıkarak, camını kırdığı diğer otomobilin penceresinden içeri girdiği görüldü. Şüphelilerin hırsızlıkları bir kaç dakika içende tamamlayarak hızla kaçtıkları tespit edildi.

Multimedya konsolu hırsızlarının ilginç yöntemi: 4ü tutuklandı

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YAKALANDILAR

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda polis şüpheliler Abdullah T.(19), Muhammet E.O.(19), Mahir O.(23), F.T.(17), İsmail U.(21) ve Ahmet U.(21) gözaltına aldı. Şüphelilerden İsmail U.'nun daha önceden 37 adet suç kaydı olduğu tespit edildi.

4'Ü TUTUKLANDI

Polis tarafından 19 lüks otomobilden hırsızlık yaptıkları tespit edilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Mahir O. ve Ahmet U. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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