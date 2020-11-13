Mültecileri taşıyan minibüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Van'ın Tuşba ilçesinde sığınmacıları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.
Yurda yasa dışı yollarda giren düzensiz göçmenleri taşıyan, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen minibüs, Van-Erciş kara yolunda yoldan çıkarak takla attı.
Araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Yaralılar, Van'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
AA Van Bölge Müdürü İbrahim Yakut, feci kazayla önemli bir detayı anlattı. Yakut, kazaya karışan minibüsün koltuklarının söküldüğünü, sadece şoför koltuğunun bırakıldığını ve yaklaşık 30-35 düzensiz göçmenin sığdırıldığı söyledi.
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