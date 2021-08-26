Mülteci mesajı: ‘Evini, yolunu, okulunu yapıp göndereceğiz’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Ankara Keçiören’de muhtarlar, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluştu. Konuşmasının ağırlığı mülteci konusuydu: “3 milyon 600 bin Suriyeli var resmi olarak, gayrı resmi kayıtlara göre 5 milyon Suriyeli var. 40 milyar harcamışız bu insanlara.

PARASINI VERELİM, SİZ KATLANIN

İngiltere diyor ki ‘Türkiye’de kamplar kuracağız.’ E diğerleri, ‘Para verelim buraya gelmesinler.’ Ya arkadaş, biz üçüncü sınıf ülke miyiz? Beyler rahat etsin diye para veriyorlar, bütün sıkıntıyı biz mi çekeceğiz? E biz para verelim, onlar külfete katlansınlar. Bu ırkçılık değildir. Allah’ın yarattığı en değerli varlık insandır, ama benim ülkemde izlenen yanlış politikalarla hem sığınmacılar mahvoluyor hem biz mahvoluyoruz. Bazen sığınmacılara kızıyoruz, onların günahı yok ki. Onlara kapıyı açana kızacaksın.

Kılıçdaroğlu Keçiören’de muhtarlarla buluştu.

MÜLTECİ SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ

Bir yerde terör varsa insan hakları bağlamında eleştirirsin ama terörü İslam’la bağdaştırmak olmaz. Terörü İslamofobi olarak tanımlarsan doğru değil. Batılı siyasetçilerin buna dikkat etmesi gerek.

Allah nasip eder, sizler de destek verirseniz; en geç 2 yıl içinde, mülteci sorununu çözmekte kararlıyım. Onların evini, yolunu, okullarını yapıp diyeceğiz ki ‘Evini, yolunu, hastaneni yaptık.’ Parayı nereden bulacağız, gideceğiz Avrupalılara. Gaziantep’teki sanayicilere, ‘Gidin fabrika kurun, teşvik ediyoruz’ diyeceğiz. Esad ile görüşeceğiz; ‘Dönenlerden birinin bile burnu kanamayacak.’

‘Merkez Bankası’nın rezervi 109 milyar dolar, yakında 115 milyar dolar olacak’ dedi, devleti yöneten kişi. Katar, Çin, Güney Kore, IMF’den borç almışız, kasaya koymuşuz. Gerçekte döviz rezervi eksi 53 milyar 200 milyon dolar.”

ERKEN SEÇİM TALİMATI

Dün Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında Afganistan’daki gelişmeler, ekonomi ve erken seçim hazırlıklarının konuşulduğu öğrenildi. Toplantıda Kılıçdaroğlu, erken seçim için hazırlıklı olunması talimatı vererek, şu ifadeleri kullandı: “Tüm belediye başkanları ve il başkanları çalışmalarını yapacak. Olası baskın seçime karşı hazırlıklı olunacak. Önümüzdeki dönem Türkiye’yi biz yöneteceğiz. Hazırlıklarınızı yapın.” (ANKARA)

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