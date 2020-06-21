Mülteci bir babanın haykırışı: Duy beni Ghena

2016 yılında ailesiyle birlikte Suriye’deki savaştan kaçarak Türkiye’ye sığındı. Yalova’da akrabalarının yanına yerleşen Othman, bir yandan geçimini sağlamaya çalışırken bir yandan da hayatını yüzde 80 işitme engelli kızı 8 yaşındaki Ghena’nın tedavisine adadı. Suriye’deki zor şartlarla kızı Ghena’nın bakımının daha da zorlaştığını söylüyor fedakar baba: “Ghena için daha iyi olacağını düşündüğümüzden Türkiye’ye geldik. Ghena’nın ilaçları Suriye’de çok pahalıydı. Hem ilaçlara hem de tedaviye erişim çok zordu. Türkiye’ye geldiğimizde yapabildiğim birikimle kızıma bir işitme cihazı aldık ancak işe yaramadı. Şimdi kızımın ameliyat olabilmesi için çalışıyorum. Hayalim onu ameliyat ettirebilmek, onunla konuşabilmek. Ghena’nın duyabilmesini istiyorum.”

HİKÂYELERİ HEP AYNI

Mültecilerin Sosyal Uyumu projesi Program Koordinatörü Hanen Çiftdoğan, ailenin, Türkiye’ye geldikleri ilk günden bu yana Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği’nden (SGDD) danışmanlık desteği aldığını söyledi: “Danışanımız ve kızının hikâyesi, çocuklarının sağlığı ve can güvenliğini ilk sıraya koyarak ülkemize gelmiş birçok mülteci ile çok benzer. Sadece mülteci de değil, kırdan kente göçen ve bu süreçte sevdiklerini iyiliğe eriştirmek adına en zor şartların altına girmekten çekinmeyen babaların hikâyesi hep aynı.”