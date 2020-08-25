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Umut ERDEM / ANKARA
Haber Giriş: 25.08.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Mülteci açıklaması: 4 milyon yabancıya 40 milyar dolar harcandı

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
Mülteci açıklaması: 4 milyon yabancıya 40 milyar dolar harcandı
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’de 4 milyona yakın yabancının bulunduğunu ve 40 milyar doları aşan harcama yapıldığını belirtti.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin’in mültecilerle ilgili sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu şu bilgileri verdi: “Ülkemizde 3.6 milyonu Suriyeli olmak üzere, 4 milyona yakın yabancı bulunmakta olup, bugüne kadar yaptığımız harcamalar 40 milyar doları aşmıştır. Ülkemiz şubat 2020 sonunda güvenli üçüncü ülkelere kendi iradeleriyle gitmek isteyenleri engellememe kararı almıştır. Bununla birlikte kimse ülke dışına çıkmaya zorlanmamaktadır."

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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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