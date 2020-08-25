Mülteci açıklaması: 4 milyon yabancıya 40 milyar dolar harcandı

HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin’in mültecilerle ilgili sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu şu bilgileri verdi: “Ülkemizde 3.6 milyonu Suriyeli olmak üzere, 4 milyona yakın yabancı bulunmakta olup, bugüne kadar yaptığımız harcamalar 40 milyar doları aşmıştır. Ülkemiz şubat 2020 sonunda güvenli üçüncü ülkelere kendi iradeleriyle gitmek isteyenleri engellememe kararı almıştır. Bununla birlikte kimse ülke dışına çıkmaya zorlanmamaktadır."