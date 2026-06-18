Mülkiyede görev değişimi

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Resmi Gazete’de yayımlanan kararla 430 mülki idare amirinin görev yeri değişti. Kayyum olarak görev yapan 4 kaymakam da kendi istekleriyle kıdemlerine uygun görevlere atandı. İstanbul’da 5, Ankara’da 4 ve İzmir’de 6 kaymakamın görev yeri değişti.

11 KAYMAKAM, 4 VALİ YARDIMCISI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Resmi Gazete’de yayımlanan kararla merkez ve taşra teşkilatında görev yapan 430 mülki idare amirinin görev yerlerinin liyakat, kıdem, hizmet gerekleri ve kurumsal ihtiyaçlar esas alınarak yeniden belirlendiğini açıkladı: “Taşra teşkilatımızda görev yapan 15 mülki idare amirinden 11’i kaymakam, 4’ü vali yardımcısı olmak üzere merkez teşkilatımızdaki görevlere atandı. Ayrıca 208 mülki idare amirimiz kaymakamlıktan kaymakamlığa, 82’si kaymakamlıktan vali yardımcılığına, 74’ü vali yardımcılığından vali yardımcılığına, 32’si ise vali yardımcılığından kaymakamlığa atandı. İstanbul’da 5, Ankara’da 4 ve İzmir’de 6 kaymakamımızın görev yerleri değiştirildi. Ayrıca, 6’sı il, 7’si ilçe kayyımı olarak görev yapan 13 mülki idare amirimizden, ilçe kayyımı olarak görev yapan 4 mülki idare amirimiz, görev süreleri boyunca ortaya koydukları başarılı hizmetler doğrultusunda talepleri ve kıdemlerine uygun görevlere atanırken, yerlerine ise yine kıdemli ve başarılı mülki idare amirlerimiz görevlendirildi.”

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‘BARBIE KAYMAKAM’ VALİ YARDIMCISI

Samsun’un Ladik İlçesi Kaymakamı olarak görev yapan ‘Barbie Kaymakam’ lakaplı Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcılığı görevine getirildi. Orhan, kentin ilk kadın vali yardımcısı oldu. Orhan’ın önümüzdeki hafta göreve başlaması bekleniyor.