Mülk sahibine büyük şok: Kiracının boşalttığı dükkana gelince gözlerine inanamadı! 'Görünce yıkıldık'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2026 12:00

Burdur'un Bucak ilçesinde 4 yıl önce kiraya verdiği iş yeri sahibi dükkanı boşalttıktan sonra, kontrol için gittiğinde büyük bir şok yaşadı. Dükkanın adeta harabeye dönen mal sahibi, gördüğü manzara karşısında yıkıldı.

Burdur'un Bucak ilçesinde Yakup İnal, 4 yıl önce kiraya verdiği iş yerinin boşaldıktan sonra kontrol etmek için gittiği iş yerinde gitti. Dükkana girer girmez büyük şok yaşayan İnal, gördüğü manzara karşısında yıkıldı. Uzun süre kiracı tarafından kullanılan dükkânın iç kısmının büyük ölçüde tahrip edildiğini ve iş yerinin adeta harabeye döndüğünü gören İnal, ilk olarak kiracıya ulaşmaya çalıştı. Ancak kiracısının dükkanı tamir etmeyeceğini belirtmesinin ardından İnal, hakkını hukuki yollara başvurma kararı alıp kiracısı hakkında şikayetçi oldu.

"GÖRDÜĞÜMÜZ MANZARA İLE ŞOK OLDUK, YIKILDIK"

Yakup İnal dükkanını 4 yıl öncesinde kiraya verdiğini belirterek, "Kiracı lokanta ve dönerci olarak işletecekti. Sonrasında binanın yönetim kurulu bacadan çıkacak olan yangın riski için bacanın sökülmesi ve burada restoran olarak çalıştırılmayacağını bize beyan etti. Biz de bu beyandan sonra kiracıyı dükkandan tahliye etmek istedik. Süreçte bu şekilde başladı. Kiracı daha sonrasında bu dükkandan tahliyesini yaptı. Biz de anahtarımızı aldık ve içeriye girdik. Gördüğümüz manzara ile şok olduk, yıkıldık. Adama burada restoran işletmeciliği yaptı. Ama berbat bir durum var dükkanın içerisinde. Bu şekilde halkın sağlığına zara vermiş. Bence bu şekilde bir gıda işletmeciliği yapılmamalı" dedi.

"HAKKIMIZI HUKUKİ YÖNDEN ARAMAYA KARAR VERDİK"

Kiracısı ile iletişime geçse de bir sonuç alamadığını ifade eden İnal, "Ben dükkanı bu şekilde gördükten sonra kiracıyı aradım. ‘Ne bu dükkanın hali. Burada sen ne yaptı, nasıl gıda sattın. Dükkanı yaptır, kendine yakıştığı gibi git' dedim. O da ‘Ben yaptıramam' dedi. Daha sonrasında da hakkımızı hukuki yönden aramaya karar verdik. Dava sürecim başladı. Avukatımız konuyla ilgileniyor. Süreç de bu şekilde devam etmektir" şeklinde konuştu.

