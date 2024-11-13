Mülk sahibi kadına saldırdı... Restoranda palalı dehşet

Haberin Devamı

Emniyette ifadesi alınan Mojsenalhosseini, geri gönderme merkezine gönderildi. Mülk sahipleri de kiracının durumundan dolayı tahliye davası açtı. Mojsenalhosseini de yaklaşık 1 ay sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TEHDİT EDİP SALDIRDI

Mülk sahiplerinin kardeşi olan Erkan E. (50), önceki gece 21.30 sıralarında restoranı bastı. Önce tehdit eden Erkan E., Mojsenalhosseini’ye ve çalışanlara belinden çıkarttığı palayla saldırdı. Restorandakilerin dehşeti yaşadığı olayda yaralanan olmazken, saldırgan palayla işyerine zarar verdi. İşyerindeki çalışanın önce çekpasla kovaladığı ardından da eliyle müdahale ettiği saldırgan dışarıya çıkartıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Polis, palalı saldırganı gözaltına aldı. Erkan E., ‘kasten yaralamaya teşebbüs’ ve ‘Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet’ suçlarından işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Erkan E.’nin ‘hakaret’ suçundan şikâyetçi olduğu Mojsenalhosseini ise serbest bırakıldı ancak geri gönderme merkezine gönderildi.