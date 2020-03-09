Mülga ne demek? Mülga nedir? Mülga TDK sözlük anlamı

Kullanılmayan kanunlara Mülga Kanun, kullanılmaya devam eden ancak bir kısmı çıkarılan kanun maddesine ise Mülga Madde adı verilmektedir.

Mülga Ne Demek?

Mülga terimi ilga kelimesinden türetilmiş Arapça kökenli bir terimdir. Bu kelime hem günlük yaşamda hem de hukuk alanlarında kullanılmaya devam etmektedir. Günlük yaşamda kullanılan mülga; eskimiş, bütün etkisini kaybetmiş, varlığı sonlanmış ya da varlığı kaldırılmış anlamları taşımaktadır.

Hukuk için kullanılan mülga hali ise "yürürlükten kalkma, artık hükümsüz olma" manasına gelmektedir. Kanun ya da bir kanun maddesinin kaldırılması işine ilga, kaldırılan her bir parçaya ise mülga adı verilmektedir.



Mülga Nedir?

Mülga, sık kullanılan hukuksal terimler arasında yer almaktadır. Yıllar önce etkin olan ancak sonradan kaldırılmış kanunlara mülga denilmektedir. Mülga Kanun da bu hükmü biten ve artık yürürlükte olmayan kanunun ifade edilme biçimidir. Eğer kanun tamamen kaldırılmamış, yalnızca bir maddesi kaldırılmışsa da buna mülga madde ismi verilmektedir. Yürürlükten kaldırma işlemi zımni ve sarih olmak üzere iki farklı şekilde yapılabilmektedir.



Mülga TDK Sözlük Anlamı

Mülga, Türk Dil Kurumu sözlüğünde; sıfat, eskimiş ve Arapça özelliklerine sahip bir sözcük olarak geçmektedir. Kelime manası ile de; varlığı sona eren, kaldırılan ve kapatılan manalarına gelmektedir.