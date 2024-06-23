Mülakatta torpil iddialarına Milli Eğitim Bakanı Tekin'den net yanıt: Sistem buna müsaade etmez

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Yeni eğitim öğretim döneminde sınıf tekrarı ve devamsızlıkla ilgili yapılan yeni düzenlemelerle ilgili Bakan Tekin, tüm bu taleplerin öğretmenlerden geldiğini söyledi.

DEVAMSIZLIKLA İLGİLİ ESNEKLİK OLACAK MI?

Kanal 7'de katıldığı programda konuşan Bakan Tekin, 'Esneklik yapacağımız bir şey yok. Zaten yıl içerisinde öğrenci arkadaşlarımıza özürlü ve özürsüz olarak bir devamsızlık tanımı yaptık.' şeklinde konuştu.

Çocukların okul dışında başka ortamlarda vakit geçirmelerini doğru bulmadığını söyleyen Bakan Tekin, "O yüzden bu konuda kararlı olarak devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

YENİ MÜFREDAT

Değişen 26 dersle ilgili ders kitap yazım sürecinin devam ettiğini belirten Bakan Tekin, eylül ayı itibarıyla bütün kitapların hazır hale geleceğini açıkladı.

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Yarından itibaren bütün öğretmenlerin mesleki çalışma programlarının başlayacağını hatırlatan Tekin, "Burada da bütün öğretmenlerimize değişen müfredatla ilgili genel bir bilgilendirme ayrıca yapacağız ama 720 bin öğretmen önümüzdeki yıl yeni müfredata göre ders okutacak, öğretmenlik yapacak arkadaşlarımız da yeni müfredatla ilgili olarak bir eğitim süreci alacaklar." dedi.

MÜFREDATTA DAYANIŞMA VE TOPLUMSAL BİRLİKTELİĞİN ÖNEMİ

Bakan Tekin sözlerini şöyle sürdürdü; "Bunu yapmamız Cumhuriyet'i güçlendirir. Bunu yapmamız Cumhuriyet'le beraber gelen demokratik yapıyı güçlendirir. Çünkü bunun öncesinin var olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Ben dolayısıyla hem tarih hem de inkılap tarihi ile ilgili müfredatımızın çocuklarımıza bu anlamda böyle bir bilinç katmasını arzu ediyorum. Toplumu bir arada tutacak referans değerleri güçlendirelim, buralarda bir çatlama olmasın. Onun dışındaki tali konularda siyasal düşüncelerimiz, bakış açılarımız kuşkusuz farklılaşacaktır. Ama asgari müştereklerimizi oluşturup bu milleti bir arada tutacak o asgari müşterekleri gelecek kuşaklara aksettirmek istiyoruz."

MÜLAKAT

Milli Eğitim Bakanlığı'na 20 bin öğretmen atamasının yapılma sürecine ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, 'Mülakatla alakalı kimse kimseye torpil yapamayacak mı? Siz yapmazsınız da mesela Bakanlık muhtesinde görevli, pozisyon sahibi bir kişiye gitti, 'mülakata gireceğim, yardımcı ol bana' dedi. Yok mudur bunun bir yolu?' sorusuna da şu yanıtı verdi;;

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"Yok. Ben dahil hiç kimse yapamaz. Sistem buna müsaade etmez. Bir tane dahi 'bana çocuğum mülakata girecek yardımcı olur musun?' şeklinde bir isim gelmedi bugüne kadar. Başkasına da gidemezler. Milletvekillerimiz dahil hiç kimse bize böyle bir talepte bulunmadı şu ana kadar. Çünkü ben bu sınavın objektif, şeffaf, adil ve güvenilir olabilmesi için her türlü tedbiri aldığımızı düşünüyorum."

Tüm süreci elektronik ortamda takip edeceklerini söyleyen Tekin, alınan tüm önlemlere rağmen öngöremedikleri bir biçimde adaletsizliğe sebebiyet verecek her kim olursa hiç tereddüt etmeden gereğini yapacağını bildirdi. Bakan Tekin Tekin, "Müsaade etmeyeceğiz böyle bir şeye. Bunun altını çizerek söylüyorum." şeklinde konuştu.